أدنى مستوى لمخزونات النفط الأمريكية منذ أكتوبر 2018 .. هبطت 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات لإدارة معلومات الطاقة بأن مخزونات النفط الأمريكية هبطت الأسبوع الماضي 4.6 مليون برميل إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2018، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.9 مليون برميل.

كما أظهرت بيانات الإدارة انخفاضا في مخزونات النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي بمقدار 300 ألف برميل إلى 593.38 مليون برميل إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2002، كما هبطت مخزونات النفط في منطقة ساحل الخليج الأمريكي الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ يناير 2020، وفقا لـ"رويترز".

وقالت إدارة معلومات الطاقة بأن مخزونات البنزين الأمريكية قفزت 8 ملايين برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات لزياة قدرها 2.4 مليون برميل.