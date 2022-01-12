"وول ستريت" ترتفع مع انحسار القلق بعد بيانات التضخم

ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مع بدء التداولات اليوم بعد أن جاءت بيانات أسعار المستهلكين متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات وهو ما بدد بعض القلق بشأن زيادات أسرع من المتوقع في أسعار الفائدة، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة صعود السوق.

وبدأ المؤشر داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 84.14 نقطة، أو 0.23 في المائة، إلى 36336.16 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز القياسي 15.52 نقطة، أو 0.33 في المائة، إلى 4728.59 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك 109.65 نقطة، أو 0.72 في المائة، إلى 15263.10 نقطة.