وقعها وزير الطاقة .. مذكرة تفاهم بين السعودية وتونس للتعاون في مجالات الطاقة

وقع الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة اليوم مذكرة تفاهم مع نائلة القنجي وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم في تونس تتعلق بمجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها.

وتهدف المذكرة إلى تنمية التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها من خلال الأبحاث والدراسات المتعلقة بهذا النوع من الطاقة والعمل على تبادل السياسات والقوانين التشريعية المتعلقة بذلك.

وتشمل المذكرة التعاون بمجالات إدارة الطلب على الطاقة المتجددة والخبرات المتوافرة عن التعرفة المتغيرة بحسب زمن الاستخدام وإزاحة الأحمال والتشغيل الموثوق والمستدام لأنظمة الطاقة وتشجيع الاستهلاك الذكي لها والمؤشرات القياسية لاستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي.

كما تضمنت مذكرة التفاهم تشجيع إقامة ندوات مشتركة ودورات تدريبية في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إنشاء الشراكات في هذا المجال.