محللون : الاقتصاد الأخضر أمر مطلوب لكن قد يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم

في الوقت الذي يقول فيه أنصار التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة إن التحول إلى "الطاقة الخضراء" مطلوب لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وسيفيد الأسر والشركات من خلال انخفاض أسعار الطاقة طرحت إيزابيل شنابل العضو المؤثر في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي السبت الماضي منظورا مختلفا للتحول إلى الاقتصاد الأخضر باعتباره أمرا مطلوبا لكن من المحتمل أن يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم.

وبحسب إيزابيل شنابل خبيرة الاقتصاد الألمانية فإن التضخم الأخضر الناتج عن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة واقع ملموس ومستمر وليس مؤقتا وقد يصبح الأمر أسوأ.

وأضافت خلال مشاركتها في اجتماع عبر الإنترنت للمركزي الأوروبي إن البنك سيكون مطالبا بالتعامل مع هذا التضخم. وتقول إنه في حين كانت أسعار الطاقة تتراجع بنفس سرعة ارتفاعها فإن تكثيف جهود مكافحة التغير المناخي قد يعني ليس فقط بقاء أسعار الوقود الأحفوري مرتفعة وإنما أيضا العمل إلى ارتفاعها بصورة أكبر إذا ما أردنا تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

ويقول خافيير بلاس المحلل الاقتصادي المتخصص في متابعة أسواق الطاقة والمواد الخام في تحليل نشرته "بلومبيرج" إن تصريحات إيزابيل شنابل تشير إلى إعادة تفكير صناع السياسات النقدية في العالم بشأن الانتقال إلى الطاقة النظيفة. وهذا التحول في التغيير بدأ يظهر في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكنه لم يصل حتى الآن إلى أوروبا.

موجة التضخم المرتبطة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر ستفتح الباب أمام نوع من الشماتة من جانب الكثيرين من العاملين في قطاع الطاقة والذين سيقولون "لقد قلنا لكم" في إشارة إلى تحذيرات أنصار الوقود الأحفوري من ارتفاع أسعار الطاقة إذا تراجعت الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي واستخراجهما بسبب الدعاوى البيئية. فتراجع إمدادات الوقود الأحفوري دون العمل على تقليل الطلب لن يؤدي إلا إلى نتيجة واحدة وهي ارتفاع الأسعار.

وتقول إيزابيل شنابل إن المصادر المتجددة لم تثبت حتى الان قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة. ويعني الجمع بين عدم كفاية الطاقات الإنتاجية في مجال الطاقة المتجددة وتراجع الاستثمارات في إنتاج الوقود الأحفوري وارتفاع أسعار الانبعاثات الكربونية أننا نخاطر بفترة انتقالية طويلة سترتفع خلالها أسعار الطاقة. وتعتبر أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة حاليا دليلا على صحة هذا الرأي.

ولا تقترح إيزابيل شنابل تراجع الحكومات عن مكافحة التغير المناخي لكنها تحذر في الوقت نفسه، من أن التحول إلى الطاقة النظيفة سيكون له عواقب غير مقصودة. وحتى الآن ركز البنك المركزي الأوروبي أغلب اهتمامه على تأثيرات التغير المناخي على الاستقرار المالي بما في ذلك تأثيرات تراجع الاستثمار في أصول قطاعي النفط والغاز وليس على عواقب التحول نفسه في مجال الطاقة.

ويقول خافيير بلاس المؤلف المشارك لكتاب "العالم للبيع : المال والطاقة والتجار الذين يتداولون موارد الأرض" إن الارتفاع الحالي لأسعار النفط والغاز الطبيعي والكهرباء يشير إلى أن شنابل صائبة في دعوتها إلى توسيع نطاق التركيز في ملف الطاقة.

وعاد سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى أكثر من 80 دولار للبرميل ويعتقد الكثير من المتعاملين في سوق النفط أن وصول السعر إلى 100 دولار للبرميل مسألة وقت. وفي أوروبا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى مستويات قياسية وغالبا ما يجري تداول عقود السلعتين بأسعار تزيد بما بين 5 و 10 أمثال متوسط أسعارها خلال العقد الماضي. كما ارتفعت أسعار الفحم إلى مستويات قياسية.

ولا يقتصر تأثير التحول في مجال الطاقة على أسعار مصادرها. فمع تحرك العالم نحو كهربة كل شيء من التدفئة إلى السيارات، سيزداد الطلب على السلع المستخدمة في هذا التحول الأخضر وبالتالي سترتفع أسعارها. على سبيل المثال فإن سعر معدن الليثيوم الذي يعتبر عنصرا أساسيا في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية ارتفع بشكل قياسي. الأمر نفسه ينطبق على النحاس المطلوب في صناعة كل جزء من الأسلاك الكهربائية.

تقول إيزابيل شنابل إن التضخم الأخضر سيكون له عواقب مالية ونقدية. وستحتاج الحكومات إلى دعم الأسر التي تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة. ورغم أنها لم تتحدث كثيرا عن تضرر الشركات فقد بات واضحا أنه إذا تركت أوروبا أسعار الغاز والكهرباء ترتفع بلا كابح فإنها ستخسر الكثير من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل صناعة الألومنيوم والأسمدة.

وقد تضطر البنوك المركزية إلى التخلي عن نظرتها التقليدية لأسعار الطاقة لآن التحول قد يعني بشكل عام ارتفاع الطلب الكلي من خلال الاستثمار البدائل الخضراء للوقود الأحفوري مع ارتفاع معدل التضخم أيضا.

أخيرا يمكن القول إن صناع القرار في واشنطن باتوا أكثر إدراكا لمخاطر التضخم الناجم عن التحول إلى الاقتصاد الأخضر من نظرائهم في الاتحاد الأوروبي ووكالة الطاقة الدولية والذين مازالوا يتحدثون فقط عن إيجابيات التحول إلى الطاقة النظيفة.

ويقول عاموس هوخستاين المبعوث الأمريكي لملف الطاقة "إذا أردنا حل مشكلة التغير المناخي، فعلينا عمل ذلك، مع ضمان حماية الاقتصاد العالمي من أي صدمات ناجمة عن أسعار الطاقة".