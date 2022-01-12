دراسة: الأندية الكبرى تخسر.. بايرن ميونيخ وحده حقق أرباحا بموسم 2021

كشفت دراسة من شركة (كيه.بي.إم.جي) للتدقيق والاستشارات يوم الأربعاء أن بايرن ميونيخ هو الوحيد من بين أبطال مسابقات الدوري المحلية الثمانية الكبرى في أوروبا حقق أرباحا في موسم 2020-2021 الذي تأثر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وحقق بطل ألمانيا أرباحا بعد خصم الضرائب تبلغ 1.8 مليون يورو (2 مليون دولار)، كما سجل أقل نسبة من تكاليف العاملين إلى إيرادات التشغيل وبلغت 58 بالمئة.

وقال أندريا سارتوري رئيس قطاع الرياضة في هذه الشركة العملاقة "رغم أن إعادة افتتاح الملاعب (للمشجعين) وإبرام بعض الصفقات التجارية الكبرى مؤخرا وراء الشعور ببعض التفاؤل.. فإن الجائحة زادت من مشكلات الاستدامة المالية وهشاشة نظام كرة القدم".

وما يوضح هذه المشكلات أن خسائر إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي بلغت 245.6 مليون يورو بينما بلغت إيرادات التشغيل 347.5 مليون يورو، فيما خسر أتليتيكو بطل الدوري الإسباني 111.7 مليون يورو مع تحقيق إيرادات تبلغ 349.6 مليون يورو.

وتصدر مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة تحقيق الإيرادات وبلغت 644.2 مليون يورو بزيادة تبلغ 17 بالمئة مقارنة بالموسم الماضي وفقا لما أظهرته الدراسة.

واجتاز سيتي، الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا، جاره وغريمه مانشستر يونايتد (الذي حقق إيرادات 557 مليون يورو) لأول مرة.

وجاء بايرن في المركز الثاني في الإيرادات وبلغت 597.5 مليون يورو، بينما كان بشيكطاش بطل تركيا صاحب أقل إيرادات بين الأندية الأبطال في المسابقات الثماني الكبرى في أوروبا وحقق 59 مليون يورو.

وزادت ستة أندية من إيرادات بيع حقوق البث واستفادت من دخل إضافي للمباريات التي تأجلت في موسم 2019-2020 وأقيمت بعد يونيو حزيران 2020.