تصريحات باول تصعد بالمؤشرات الأمريكية .. «الفيدرالي»: محاربة التضخم أولى من التوظيف

تراجعت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت عند الافتتاح أمس، وسط ترقب المستثمرين إفادة سيدلي بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، قد تقدم إشارات بشأن تشديد السياسة النقدية وخطط البنك المركزي الأمريكي للتصدي للتضخم.وبحسب "رويترز"، بدأ مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.03 في المائة إلى 36058.85 نقطة، في حين نزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.02 في المائة إلى 4669.14 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع 0.16 في المائة إلى 14919.26 نقطة.من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، مع عودة إقبال المستثمرين على أسهم قطاع التكنولوجيا، بعد تراجع القطاع على مدى سبعة أيام، بسبب المخاوف من رفع أسعار الفائدة، وتدعمت الأسهم كذلك بمجموعة من نتائج أعمال الشركات الإيجابية.وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بعد ارتفاع الأسهم الأمريكية في أواخر جلسة التداول، ما دعم بدوره الأسهم الآسيوية.وارتفع مؤشر قطاع أسهم التكنولوجيا الأوروبي 2.4 في المائة، مع صعود جميع الأسهم تقريبا، بعد تراجع المؤشر 3.6 في المائة مقتربا من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة.وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت كثيرا عن الارتفاعات القياسية التي سجلتها في بداية هذا الشهر تحت وطأة ضغوط من ارتفاع عائدات السندات والتضخم وزيادة حالات الإصابة بكوفيد - 19، في حين يبحث المستثمرون عن دلائل على تشديد السياسة النقدية.وقال فيليب لين، كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، في مقابلة: إن البنك لا يتوقع أن يزيد التضخم في منطقة اليورو عن 2 في المائة في الأجل المتوسط.وأفادت بيانات رفينيتيف بأن أرباح شركات مدرجة على مؤشر ستوكس من المتوقع أن تقفز بنحو 49.3 في المائة في الربع الأخير إلى 109.1 مليار يورو (123.7 مليار دولار) بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق.وارتفع سهم ديليفري هيرو الألمانية 5.6 في المائة أمس، بعد أن قالت: إنها تتوقع وقف الخسائر خلال النصف الثاني من 2022 مع ارتفاع الطلب على خدمة التوصيل منذ أن بدأت الجائحة.وارتفع سهم هالو فريش الألمانية 3.3 في المائة، بعد أن أعلنت إعادة شراء أسهم بقيمة 250 مليون يورو.وصعد سهم نوكيا للاتصالات 2.6 في المائة، بعد أن قالت: إنها تتوقع ارتفاع أرباحها عن المتوقع.وفي آسيا، أغلق مؤشر الياباني نيكاي متراجعا نحو 1 في المائة أمس، مقتفيا أثر إغلاق ضعيف في وول ستريت البارحة الأولى، وسط حالة من الحذر بشأن رفع مجلس الاحتياطي الأمريكي المحتمل لأسعار الفائدة قريبا، ربما في آذار (مارس)، في حين قاد ارتفاع عوائد سندات الخزانة لعمليات بيع في أسهم التكنولوجيا.وهبط مؤشر نيكاي 0.9 في المائة، وأغلق عند 28222.48 نقطة، في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44 في المائة إلى 1986.82.وقال شويتشي إريساوا، مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في "إيواي كوزمو سكيوريتيز"، "السوق اليابانية تراجعت متأثرة بالإغلاق الضعيف في وول ستريت على مدار جلستين متتاليتين، ويتوخى المستثمرون الحذر فيما يتعلق بآفاق السياسة النقدية بالولايات المتحدة".ودفعت أسهم التكنولوجيا مؤشر نيكاي للهبوط، وخسر سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 3.34 في المائة، في حين هبط سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في شركات تكنولوجيا عالمية ناشئة 2.35 في المائة.وساعد ارتفاع عوائد السندات شركات التأمين والبنوك على الصعود 2.74 في المائة و2.57 في المائة على الترتيب.