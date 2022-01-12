نقص القدرة على التخزين يدفع ليبيا إلى تعليق تصدير الخام من ميناء السدرة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس: إنها تعلق تصدير النفط من ميناء السدرة بسبب سوء الأحوال الجوية وما وصفته بنقص القدرة على التخزين، نتيجة تدمير المنشآت الناجم عن الحرب وعدم كفاية التمويل.وبحسب "رويترز"، أضافت المؤسسة في بيان، أن شركة الواحة للنفط التابعة لها، التي تصدر النفط عبر ميناء السدرة، خفضت الإنتاج بواقع 50 ألف برميل يوميا، وأن إجمالي خفض الإنتاج ربما يصل إلى 105 آلاف برميل يوميا إذا استمر سوء الأحوال الجوية.وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة بشكل منفصل: إن إجمالي إنتاج النفط في ليبيا 896 ألف برميل يوميا ارتفاعا من 729 ألفا، قالت: إنها تنتجها الأسبوع الماضي.وأعيد فتح أربعة حقول نفطية جنوب غربي ليبيا بعد إغلاق بـ"القوة" استمر ثلاثة أسابيع من طرف حراس المنشآت النفطية، إثر نجاح مفاوضاتهم مع السلطات الحكومية ووعدهم بالاستجابة إلى مطالبهم.وقال مصدر مسؤول في جهاز حرس المنشآت النفطية لـ"الفرنسية" أمس: إن "الحقول النفطية في منطقة الجنوب الغربي مفتوحة، إضافة إلى إعادة فتح صمامات نقل الغاز ونقل الخام إلى موانئ التصدير غرب البلاد".وأضاف المصدر، وهو أحد قادة الحراس المسؤولين عن الإغلاق، "استمعت الحكومة إلى مطالبنا المشروعة المتمثلة في مطالب مالية تخص الحراس، وفنية تتعلق بتوفير الاحتياجات الطارئة لاستمرار مهامنا، حيث نعمل وسط ظروف صعبة منذ أعوام".ولم تدل المؤسسة الوطنية للنفط (حكومية) بتعليق حول إعادة فتح الحقول حتى الآن.لكن الحكومة الليبية المؤقتة أكدت أن رئيسها الحميد الدبيبة، وجه بإعادة "الفتح الفوري" للحقول الأربعة.وأكدت الحكومة في بيان صحافي ليل الإثنين: أن "رئيس الحكومة استمع إلى مطالب حرس المنشآت النفطية، وشكل لجنة لمتابعة صعوبات التي تواجههم لتأدية عملهم".كما نشرت الحكومة صورا تظهر ممثلين عن حرس المنشآت النفطية بزيهم العسكري أثناء اجتماعهم مع رئيس الحكومة الدبيبة بمقر الحكومة في العاصمة طرابلس.وكان حراس المنشآت النفطية أغلقوا في 20 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أربعة حقول نفطية (الحمادة والفيل والوفاء والشرارة)، كما أغلقوا صمامات نقل الغاز من الحقول نحو غرب البلاد، مطالبين بتوفير موارد مالية ولوجستية لهم.وتسبب الإغلاق في خسائر إنتاج بلغت أكثر من 300 ألف برميل يوميا، بواقع يقترب من ثلث الإنتاج اليومي للبلاد الذي يناهز 1.2 مليون برميل يوميا، بحسب مؤسسة النفط الوطنية.وتسبب الإغلاق في إعلان "القوة القاهرة" من طرف مؤسسة النفط. وهي تمثل تعليقا "موقتا" للعمل، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.وتحظى الحقول الأربعة بأهمية كبيرة للمصالح النفطية غرب ليبيا.وينقل حقل الوفاء الواقع على مسافة 500 كيلو متر جنوب غرب طرابلس إمدادات ضخمة من الغاز إلى مجمع شركة مليتة للنفط والغاز غرب طرابلس، الذي تديره شركة "إيني" الإيطالية للطاقة بالشراكة مع ليبيا.المجمع نفسه ينقل إمدادات الغاز إلى إيطاليا عبر أنبوب بحري ضخم يربطها مع ليبيا. إلى جانب نقل معظم إنتاج حقل الشرارة النفطي عبر صمامات إلى ميناء الزاوية غرب طرابلس.وتدير حقل الشرارة شركة "أكاكوس" التابعة لمؤسسة النفط الليبية وشركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية و"أو إم في" النمساوية و"ستات أويل" النروجية.ويقع حقل الشرارة في أوباري نحو 900 كيلو متر جنوب طرابلس، وهو أكبر الحقول النفطية في ليبيا وينتج كحد أقصى 315 ألف برميل يوميا.