تحسن معنويات المخاطرة في السوق النفطية .. الأسعار ترتفع رغم ضغوط «أوميكرون»

واصلت أسعار النفط الخام مكاسبها السعرية بسبب تحسن معنويات المخاطرة في السوق وبدعم من تراجع الدولار الأمريكي، الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع النفط الخام، إضافة إلى توقعات باستمرار تقلص المخزونات النفطية الأمريكية وتعافي الطلب، على الرغم من ضغوط الانتشار الواسع للإصابات بمتغير أوميكرون من فيروس كورونا.ويدعم الارتفاعات الترجيحات بدعم أعضاء في تحالف "أوبك +" في تنفيذ الزيادة الشهرية المتفق عليها في الإنتاج بسبب صعوبات الاستثمار والمشكلات الفنية الأخرى.وقال لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون: إن إنتاج "أوبك +" سجل زيادة للشهر العاشر على التوالي، حيث نما إنتاج كل من السعودية وفنزويلا وكازاخستان والعراق وأنجولا بما يفوق خسائر الإنتاج في كل من ليبيا ونيجيريا، مشيرين إلى أن 14 من أصل 18 عضوا في تحالف "أوبك +" لديهم حصص لم تحقق أهدافها بما في ذلك أكبر منتج من خارج "أوبك" وهي روسيا.وأشار المحللون إلى أنه على الرغم من الصعوبات الإنتاجية والاستثمارية ترفع مجموعة "أوبك +" حصصها الجماعية بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر، وذلك في إطار خطة طموحة ومدروسة لإعادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول أواخر العام الجاري 2022.وأكد سيفين شيميل، مدير شركة في جي إندستري الألمانية، أن عديد من الشركات والبنوك رفعت توقعاتها لأسعار النفط الخام في الأسابيع المقبلة حيث يراهن كثيرون على زيادة تقارب 20 في المائة في الأسابيع الثلاثة المقبلة مدعومة بانقطاع وانخفاض الإمدادات النفطية في ثلاث دول رئيسة منتجة، وهي: ليبيا ونيجيريا وكازاخستان في الأيام الأخيرة، إضافة إلى تضاؤل المخاوف في السوق النفطية بشأن تأثير متغير أوميكرون في الاقتصاد العالمي.ولفت إلى أن تحالف "أوبك +" سيلتقي على مستوى وزراء الطاقة والنفط في الثاني من شباط (فبراير) المقبل في إطار الاجتماعات الشهرية المكثفة ليقرر ما إذا كان سيمضي قدما في زيادة حصته 400 ألف برميل يوميا في آذار (مارس) أو ربما زيادة الإنتاج خاصة في ضوء تراجع إنتاج ليبيا إلى أدنى مستوى له في عام واحد عند 1.05 مليون برميل يوميا بسبب الاحتجاجات التي أغلقت عديدا من حقول النفط الرئيسة في حين عانت نيجيريا من مزيد من المشكلات التشغيلية والفنية التي أدت إلى انخفاض الإنتاج إلى 1.38 مليون برميل يوميا.من جانبه، قال روبين نوبل، مدير شركة أوكسيرا الدولية للاستشارات، إن أسعار النفط ما زالت تعاني التقلبات المتلاحقة مع استمرار المخاوف بشأن الطلب وأيضا عودة المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها الكبير في العرض حيث وقعت انقطاعات في الإمدادات النفطية في ليبيا علاوة على حالة الفوضى والاضطرابات الحادة في كازاخستان.وذكر أن كثيرا من الدوائر التحليلية تذهب إلى ترجيح احتمال حدوث تشديد كبير في سوق النفط هذا العام، مشيرا إلى أن المخاوف بشأن تماسك الطلب على النفط متواصلة في ظل ما يقرب من مليوني حالة إصابة بمتغير أوميكرون من فيروس كورونا حول العالم في يوم واحد حتى أن معدلات التطعيم المرتفعة لا يبدو أنها تخفف من وطأة الأزمة.من ناحيته، ذكر ماركوس كروج، كبير محللي شركة أيه كنترول لأبحاث النفط والغاز، أن تفاقم الأزمة الوبائية قد يؤثر في معدل نمو الاقتصاد العالمي ويحد من توقعات تعافي الطلب على المدى القصير، مشيرا إلى بيانات صادرة عن "مورجان ستانلي" توضح، أن المعدل المرتفع للعدوى جنبا إلى جنب مع عودة قيود الإغلاق خاصة في الصين يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نمو الصين في الربع الأول بمقدار 0.6 إلى 0.7 نقطة مئوية إلى ما يزيد قليلا على 4 في المائة على أساس سنوي. وأضاف أنه في المقابل ترى فئة من المحللين أن متغير أوميكرون ليس له تأثير يذكر في أسعار النفط الخام واستشهدوا على ذلك بارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5 في المائة في أول أسبوع من العام الجديد، حيث فاقت مخاوف تعطل الإمدادات النفطية في الإكوادور وليبيا وكازاخستان احتمال تقلص الطلب بسبب متغير أوميكرون من فيروس كورونا الذي يتسم بسرعة فائقة في الانتشار.بدورها، قالت جولميرا رازيفا، كبير محللي المركز الدولي لدراسات الطاقة في أذربيجان، إن قوة الدولار تحد من مكاسب أسعار النفط الخام، كما ركز المستثمرون أيضا على الصين التي تواصل مكافحة تفشي متغير أوميكرون من فيروس كورونا، بينما أدت استعادة إنتاج النفط نسبيا في كل من ليبيا وكازاخستان إلى زيادة الضغط النزولي على أسعار النفط الخام.وذكرت أن الوضع الوبائي المتصاعد في الصين قد يضعف توقعات الطلب على المدى القصير، مشيرة إلى أن النفط الخام حقق بداية قوية في العام الجديد حيث ارتفعت الأسعار وسط مزيج من التفاؤل بشأن الطلب العالمي إلى جانب مخاوف انقطاع الإمدادات، ما أدى ذلك إلى تضييق السوق.وفيما يخص الأسعار، ارتفع النفط أمس بعد يومين من الخسائر، بفضل عودة شهية المستثمرين للمخاطرة، بينما تترقب السوق إشارات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع أسعار الفائدة. ‭ ‬كما يأتي الارتفاع في وقت يجد فيه بعض منتجي النفط صعوبة في رفع مستوى إنتاجهم من الخام.وبحسب "رويترز"، صعد خام برنت 26 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 81.13 دولار للبرميل خلال التعاملات أمس، بعد انخفاضه 1 في المائة في الجلسة السابقة.وساعد ضعف الدولار على دعم الأسعار أمس، إذ يجعل ذلك النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى.وتراجعت أسعار النفط في الجلستين السابقتين بفعل المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، الأمر الذي قد يضعف الطلب على الوقود.غير أن محللين أشاروا إلى أن الإمدادات من منظمة "أوبك" والمنتجين من خارجها، فيما يعرف بتجمع "أوبك +"، لا تواكب الطلب، ما يدعم الأسعار.وتضررت ليبيا، المعفاة من قيود إمدادات "أوبك"، بسبب أعمال صيانة خطوط الأنابيب وتعطل حقول النفط. لكنها استأنفت الإنتاج الإثنين في حقل الفيل النفطي، بعد أن أوقفته مجموعة مسلحة الشهر الماضي.من جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 81.75 دولار للبرميل الإثنين مقابل 82.16 دولار للبرميل في اليوم السابق.وذكر التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، أن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق أول تراجع عقب عدة ارتفاعات سابقة، وأن السلة كسبت نحو ثلاثة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 78.02 دولار للبرميل.