لندن تحذر: تقليل السيارات أو هواء ملوث وطرق مزدحمة

حذر صادق خان عمدة لندن من أن العاصمة بصدد مواجهة أزمة بسبب "الهواء الملوث والطرق المزدحمة"، ما لم يتم تقليل استخدام السيارات.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" بأن خان أعرب عن أسفه للتكاليف الاقتصادية والصحية الناتجة عن الازدحام المروري، ودعا إلى التركيز على استخدام "وسائل نقل أكثر مراعاة للبيئة".

واستشهد خان بإحصاءات نشرتها أخيرا شركة "إنريكس" الأمريكية لتحليلات النقل، وذكرت فيها أن الازدحام المروري كلف اقتصاد لندن في العام الماضي، 5.1 مليار جنيه استرليني "9 .6 مليار دولار".

وقال خان، "في حين أننا قطعنا أشواطا كبيرة من حيث زيادة (معدلات) السير وركوب الدراجات في لندن طوال فترة تفشي الوباء، إلا أن استخدام السيارات ظل مرتفعا بصورة مستمرة".

وكانت جمعية حذرت من أن تنفس الهواء في المناطق الأكثر تلوثا في المملكة المتحدة له تأثير في الصحة يعادل تدخين نحو 160 سيجارة سنويا، بحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت مؤسسة القلب البريطانية، إن التلوث في المدن يمثل حالة طوارئ للصحة العامة، وحثت الحكومة على تطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض مستوياته.

ووجدت المؤسسة أن جودة الهواء ملوثة أربعة أضعاف أكثر في منطقة نيوهام في شرق لندن، وهي الأفضل في هيبريدس في اسكوتلندا.

وأشارت المؤسسة إلى أن المناطق الـ25 الأكثر تلوثا في المملكة المتحدة كانت في العاصمة لندن، باستثناء سلاو ودارتفورد فقط.

ويمكن لجزيئات التلوث أن تتسرب إلى الجسم وتتسبب في أضرار تهدد الحياة، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية، ويسهم في أمراض وسرطان الرئة.

وقال جاكوب ويست من المؤسسة الخيرية، إن تلوث الهواء يمثل حالة طوارئ كبرى للصحة العامة، وإنه لم يتم علاج هذه المشكلة على مدى أعوام كثيرة بالجدية التي تستحقها.

وأضاف، "ما لم نتخذ الآن إجراءات جذرية لكبح تلوث الهواء، فسننظر في المستقبل إلى هذه الفترة من التقاعس عن العمل ونشعر بالعار".