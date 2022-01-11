حصيلة قياسية.. أكثر من 350 ألف إصابة جديدة بكورونا في فرنسا خلال 24 ساعة

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران للمشرعين إن وزارة الصحة ستعلن في وقت لاحق اليوم الثلاثاء رقما قياسيا يزيد على 350 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة.

كان الرقم القياسي السابق يبلغ 332 ألفا و252 إصابة جديدة، وقد سُجل في الخامس من يناير كانون الثاني، ومنذ ذلك اليوم شهدت فرنسا يومين آخرين تجاوز فيهما عدد الإصابات الجديدة 300 ألف خلال 24 ساعة بعدما أصبح المتحور أوميكرون شديد العدوى أكثر السلالات انتشارا. وارتفع المتوسط المتحرك لعدد الإصابات الجديدة على مدى سبعة أيام إلى نحو 270 ألفا أمس الاثنين.

وقال فيران لأعضاء مجلس الشيوخ "ستُسجل 350 ألف إصابة جديدة أخرى هذا المساء، أكثر من ذلك بقليل. لم نر مثل هذه الأعداد من قبل منذ بداية الأزمة الصحية"، وذلك بحسب الفرنسية.

وتأمل الحكومة الفرنسية في أن تطرح بحلول منتصف يناير كانون الثاني "جواز لقاح" يجعل التطعيم إلزاميا لأي شخص يرغب في الذهاب إلى المطاعم أو حضور أحداث في الأماكن المغلقة.

ويعتبر تقديم دليل على تلقي التطعيم أو فحص سلبي يثبت الخلو من الإصابة كافيا حتى الآن لدخول تلك الأماكن.