الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها منخفضة

تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند البدء اليوم الثلاثاء قبيل إفادة سيدلي بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قد تقدم إشارات بشأن تشديد السياسة النقدية وخطط البنك المركزي الأمريكي للتصدي للتضخم بحسب "رويترز".

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.03 بالمئة إلى 36058.85 نقطة في حين نزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.02 بالمئة إلى 4669.14 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 0.16 بالمئة إلى 14919.26 نقطة.