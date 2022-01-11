بدء مرحلة تأهيل المستثمرين لمشروع عقود إسناد في 8 موانئ سعودية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ وبدعم من المركز الوطني للتخصيص البدء بمرحلة تأهيل المستثمرين لمشروع عقود الإسناد ذات الأولوية لـ 8 عقود إسناد جديدة للمحطات متعددة الأغراض في 8 موانئ تجارية وصناعية في السعودية.

وتهدف هذه العقود لتقديم العديد من الخدمات ذات العلاقة بالحاويات والبضائع العامة وبضائع الدحرجة والبضائع السائبة والمواشي كما ستسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للقطاع الخاص والمصدرين والمستوردين والمساهمة في تعزيز مكانة السعودية كمركز لوجستيا عالميا تحقيقا لأهداف رؤية 2030.

ويتوقع أن يتم طرح عقود الإسناد ذات الأولوية بموجب عقود شراكة طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاص عبر نموذج البناء والتشغيل والنقل (BOT).

يذكر أن تقديم طلبات التأهيل متاح لجميع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية. وسوف يتم تأهيل الشركات بناء على معايير فنية ومالية واشتراطات عامة. وتستمر مرحلة تقديم طلبات التأهيل حتى يوم 9 فبراير الساعة 3 مساء بتوقيت السعودية.

(وثيقة طلب التأهيل).