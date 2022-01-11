وزير الصناعة : 431 موقعا تعدينيا تم حجزها .. وقطاع التعدين يحتاج لرؤوس أموال كبيرة

أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن عدد المجمعات المحجوزة ومناطق الاحتياطي التعديني في المملكة بلغ 431 موقعا.

وقال بندر الخريف خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية إن عدد الرخص التعدينية بلغ حتى الآن 1967 رخصة للاستطلاع والكشف.



وبين خلال الاجتماع المنعقد على هامش "مؤتمر التعدين الدولي" المنعقد في الرياض أنه تم إطلاق الاستراتيجية شاملة للتعدين والصناعات التحويلية تتضمن 42 مبادرة تهدف لرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي وخلق الفرص الاستثمارية والوظائف للمواطنين.

وأوضح أن رؤية 2030 تستهدف توسيع القاعدة الاقتصادية من خلال تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ليكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية استنادا لتوفير الثروات الطبيعية المقدر حجمها بـ 1.3 تريليون دولار والطلب العالمي المتزايد عليها.

وأضاف : تم إطلاق مبادرة الاستكشاف المسرع لإجراء المسوح وتقييم مواقع المعادن التي ستشمل ما يزيد على 50 موقعا معتمدا إضافة إلى البدء في تنففيذ مبادرة مشروع المسح الجيولوجي العام لتغطية 600 ألف كيلومتر متر مربع في منطقة الدرع العربي.

واختتم وزير الصناعة كلمته بالتأكيد على أن القطاع التعديني يحتاج لرؤوس أموال كبيرة ونظرة استثمارية طويلة الأجل. وأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع من قطاعات عام وخاص للتغلب على تحديات تنمية قطاع التعدين وإيجاد بيئة جابة للاستثمارات