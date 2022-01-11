وفيات كوفيد العالمية تقترب من 5.5 مليون .. والحالات تتخطى 307 ملايين

أودى وباء كوفيد بحياة ما يقرب من 5.5 مليون شخص في أنحاء العالم، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" أمس. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بتسجيلها 837664 وفاة، تليها البرازيل (619981) ثم الهند (483936)، وروسيا (316904)، وتخطت إصابات كوفيد العالمية 307 ملايين إصابة.وتقدر منظمة الصحة العالمية أن حصيلة الوباء يمكن أن تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث من تلك المسجلة رسميا.وفيما أطلقت الهند أمس حملة لإعطاء جرعات لقاح معززة للمناعة للمسنين وأطقم الرعاية الصحية، في خضم تسارع وتيرة الإصابات في البلاد من جراء تفشي المتحورة أوميكرون، لم يعد في إمكان غير الملقحين ضد كوفيد - 19، في إيطاليا، ارتياد المطاعم أو استقلال الطائرة للسفر إلى خارج البلاد، بموجب قواعد جديدة دخلت أمس حيز التنفيذ.وحتى 31 آذار (مارس) سيتعين على رواد المطاعم والفنادق وقاعات الرياضة والحانات وركاب حافلات النقل المشترك والقطارات والطائرات والسفن حيازة تصريح يثبت تلقيهم اللقاح أو تعافيهم أخيرا من الفيروس، إذ لم تعد تكفي حيازتهم نتيجة سلبية لفحص كشف الإصابة.كذلك أصبحت الكمامات من نوع "إف.إف.بي.2" إلزامية في المسارح ودور السينما والملاعب الرياضية ووسائل النقل العامة.ويبدأ رجال الشرطة النمساوية، بملابسهم الرسمية أو العادية، اليوم، حملاتهم للتأكد من تطبيق قيود مكافحة فيروس كورونا في المحال ومؤسسات تقديم الطعام والمقاصد الشهيرة.وقال وزير الداخلية جيرهارد كارنر أمس "سنزيد من الضغوط للسيطرة على الوضع"، وتستهدف العملية الذين يخفقون باستمرار في الانصياع للقواعد، وفقا لما قالته الحكومة.وهذا ينطبق على المحال، التي لا تأخذ إلزام الفحص على محمل الجد، إضافة إلى غير الملقحين، الذين يمكنهم دخول المحال لشراء البضائع الأساسية فقط.ويخضع غير الملقحين لإجراءات إغلاق منذ منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من 12 ألف انتهاك لهذه القاعدة خلال 1.6 مليون فحص حتى أمس، وفقا لما قاله كارنر.وأضاف أن جميع الأنشطة، التي تقوم بها الشرطة من المرور إلى مطاردة المجرمين، تتضمن أيضا فحص الالتزام بقواعد مكافحة كورونا.وأضاف أنه تم منع 5100 شخص من دخول البلاد عند الحدود.ومن المقرر أن تطبق النمسا التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا في شباط (فبراير) المقبل، وتأتي هذه الخطوة في ظل تفشي متحور أوميكرون بسرعة، حيث تم تسجيل 11 ألف حالة إصابة جديدة أمس، في الدولة التي يبلغ تعداد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة.وأبلغت الصين عن إصابات جديدة بالمتحورة أوميكرون، شديدة العدوى، أمس، حيث تواجه البلاد عدة بؤر للوباء قبل أقل من شهر على انطلاق الألعاب الأولمبية في بكين.وينتهج البلد، حيث رصد فيروس كورونا للمرة الأولى أواخر 2019، سياسة "صفر كوفيد"، التي سمحت باحتواء الوباء إلى حد ما.وتضاعف الدولة من يقظتها مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية (4- 20 فبراير).ويخضع سكان مدينة شيآن (شمال) الكبيرة البالغ عددهم 13 مليون نسمة للعزل للأسبوع الثالث بعد رصد عشرات الإصابات في نهاية كانون الأول (ديسمبر).أثار تسجيل عدة حالات بالمتحورة أوميكرون نهاية الأسبوع الماضي في مدينة تيناجين الساحلية الكبيرة الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب شرق بكين، قلق السلطات. وتم الإبلاغ عن 21 إصابة جديدة بكوفيد - 19 الإثنين في تيانجين.وأوصت المدينة سكانها، الذين يصل عددهم تقريبا إلى 14 مليون شخص، بالبقاء في منازلهم فيما تجري فحوصات كوفيد - 19 واسعة النطاق، وتم إغلاق جميع المدارس، وتعليق رحلات القطار مع بكين.وعلى بعد 400 كيلو متر إلى الجنوب الغربي في مقاطعة خنان بوسط البلاد، سجلت مدينة أنيانج أمس إصابتين بأوميكرون على علاقة ببؤرة تيانجين.وأعلنت المنطقة في أعقاب ذلك أنها ستفحص سكانها البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة.وكانت الحياة قد عادت إلى طبيعتها تقريبا منذ ربيع 2020، ولم تسجل البلاد رسميا سوى حالتي وفاة فقط خلال أكثر من عام.وأعلنت شركة نوفارتيس السويسرية العملاقة لصناعة الأدوية أمس أنها سجلت نتائج إيجابية للاختبارات السريرية، التي أجرتها خلال المرحلة الثانية من تجارب علاجها المضاد للفيروس المطور مع المختبر السويسري "موليكيولار بارتنرز".وكانت دراسة المرحلة الثانية، التي أطلقت عليها تسمية "إمباثي" وشملت 407 مرضى من البالغين ترمي إلى إجراء تقييم لجرعات هذا العلاج، وستشمل تجارب المرحلة الثالثة 1700 مريض إضافيين.وسجلت الفلبين، أمس، حصيلة إصابات يومية قياسية بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي بلغت 33 ألفا و169 حالة إصابة، ليصل إجمالي الإصابات نحو ثلاثة ملايين حالة، وأفادت وزارة الصحة الفلبينية بأنها سجلت 145 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 52 ألفا و293 حالة.