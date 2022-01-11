عمليات بيع واسعة النطاق للعملات المشفرة .. بيتكوين تتراجع 2.7 %

تعرضت العملات المشفرة لضغوط من عمليات بيع واسعة النطاق أمس، في إطار تقييم المخاطر مع بداية العام، لتتراجع بيتكوين أمس2.7 في المائة إلى 40736.2 دولار.فيما ارتفع الدولار أمام سلة من العملات إذ دفعت بيانات التوظيف الأحدث بعض بنوك وول ستريت إلى رفع تقديراتها بشأن السرعة التي سيرفع بها الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام.وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس سعره مقابل سلة من ست عملات 0.4 في المائة ليسجل 96.15، ليظل بالقرب من أعلى مستوياته في 16 شهرا والتي لامسها في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.وتلقى الدولار دعما من تقرير التوظيف الصادر يوم الجمعة، إذ أشار إلى أن سوق العمل في الولايات المتحدة كانت عند أو بالقرب من الحد الأقصى للتوظيف.وخسر الجنيه الاسترليني 0.33 في المائة مقابل الدولار أمس حتى مع تراجع المخاوف من تأثير السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في الاقتصاد، وهو ما ساعده على الارتفاع إلى أعلى مستوى في عامين تقريبا مقابل اليورو.إلى ذلك، انخفضت أسعار الذهب أمس متأثرة بصعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع والتي قد تدعم قرارا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.إلى ذلك، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1793.86 دولار للأوقية (الأونصة)‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬بحلول الساعة 15:20 بتوقيت جرينتش، بعد أن كان قد وصل إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة.وتراجع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1794.60 دولار.وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى أعلى مستوى في عامين وذلك مع ارتفاع الدولار، وسط توقعات بأن يمهد معدل التضخم المرتفع في الولايات المتحدة الطريق أمام زيادة في أسعار الفائدة.وينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم المقرر صدورها يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ عقود إلى 5.4 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، من 4.9 في المئة في الشهر السابق.ويعد بعض المستثمرين الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم المرتفع ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، في حين أن ارتفاع الدولار يجعل المعدن النفيس باهظ الثمن بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 22.35 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين 3 في المائة إلى 926.75 ‭‭‭‭‬‬‬‬‬دولار للأوقية وهبط البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1909.09 دولار.