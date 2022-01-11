5 شركات وبنوك مدرجة ترفع رساميلها 15.9 مليار ريال في 2021

استفادت الشركات والبنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودية، خاصة التي تتمتع بمتانة مالية من زيادة رؤوس أموالها، لإتمام صفقات استحواذ أو اندماج.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات "تداول"، رفعت خمس شركات وبنوك رؤوس أموالها بنحو 15.94 مليار ريال في العام الماضي 2021.

وتعد هذه الزيادة في رأس المال من أجل "الاستحواذ أو الاندماج" هي الأعلى منذ 2015 على أقل تقدير بحسب البيانات المتوافرة.

وكان النصيب الأكبر يعود للبنك الأهلي السعودي، حيث أتم خلال نيسان (أبريل) من 2021 زيادة في رأسماله بنحو 14.78 مليار ريال، لأجل الاندماج مع بنك سامبا، ليصل بذلك رأسمال البنك 44.78 مليار ريال.

وأعلن البنك مطلع الأسبوع الجاري عن الانتهاء من إجراءات الاندماج بينه وبين سامبا المالية، التي تعد أضخم وأسرع عملية اندماج في تاريخ المنطقة.

وأخرج هذا الاندماج أكبر كيان مصرفي في السعودية بأصول تجاوزت 900 مليار ريال، وقاعدة رأسمال تتجاوز 44 مليار ريال.

في حين يأتي ثانيا شركة سابك للمغذيات الزراعية التي زادت رأسمالها بنحو 593.68 مليون ريال، من أجل الاستحواذ على جميع حصص رأس المال في شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية التي كانت تملكها "سابك"، ليصل رأسمال الشركة إلى 4.76 مليار ريال.

وثالثا صندوق الخبير "صندوق عقاري متداول" الذي زاد رأسماله بنحو 380.4 مليون ريال للاستحواذ على عدد من العقارات المدرة للدخل ليصل بذلك رأسمال الصندوق إلى 1.41 مليار ريال.

كذلك رفعت شركة الجزيرة تكافل للتأمين رأسمالها بنحو 120.6 مليون في آذار (مارس) 2021، لأجل عملية الاستحواذ على شركة سوليدرتي للتكافل.

وخامسا وأخيرا، رفعت شركة أيان للاستثمار رأسمالها بنحو 69 مليون ريال لأجل عملية استحواذ على كامل أسهم شركة العثمان القابضة وشركة سعد عبدالعزيز الحسين وأولاده وشركة إبراهيم عبدالله العفالق وأولاده وراشد سعد الراشد في رأسمال شركة الأحساء للخدمات الطبية.

ونمت معدلات زيادة رأس المال لأجل الاستحواذ والاندماج خلال 2021 بأكثر من 1600 في المائة، حيث رفعت خمس شركات رؤوس أموالها بنحو 891.56 مليون ريال خلال العام السابق 2020.

أما في 2019 فإن زيادة رأس المال لأجل الاستحواذ والاندماج بلغت 9.32 مليار ريال، وهي تشمل زيادة رأسمال البنك السعودي البريطاني والمتعلقة بعملية الاندماج مع البنك الأول حينها.



وحدة التقارير الاقتصادية