ارتفاع نشاط التعدين السعودي 10.4% في نوفمبر .. أعلى مستوى خلال 19 شهرا

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 10.3 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2020.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، جاء ارتفاع الإنتاج الصناعي على أساس سنوي نتيجة ارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 10.4 في المائة "الوزن القياسي له في هذا المؤشر 74.5 في المائة".

ومستوى نشاط التعدين واستغلال المحاجر في تشرين الثاني (نوفمبر) هو الأعلى خلال 19 شهرا أي منذ أن بلغ 147.2 نقطة في نيسان (أبريل) من 2020، عندما رفعت السعودية إنتاج النفط لمستوى قياسي أعلى من 12 مليون برميل يوميا.

معلوم أن السعودية التزمت بخفض إنتاج النفط اعتبارا من أيار (مايو) 2020، ضمن تحالف "أوبك +" لدعم الأسواق عندما تأثرت بجائحة كورونا.

ويعد النمو المسجل في الإنتاج الصناعي خلال تشرين الثاني (نوفمبر) هو السابع على التوالي منذ أيار (مايو) من العام الجاري، حيث كان قد سجل انكماشا خلال الـ12 شهرا السابقة له منذ أيار (مايو) 2020 حتى نيسان (أبريل) 2021 بفعل تداعيات جائحة كورونا.

وبلغ الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في تشرين الثاني (نوفمبر) 124.2 نقطة، وهو أعلى مستوى خلال 19 شهرا، أي منذ أن بلغ 135.2 نقطة في نيسان (أبريل) من 2020، وثاني أعلى مستوى خلال ثلاثة أعوام.

إلى ذلك، ارتفع إنتاج نشاط الصناعة التحويلية أيضا 9.7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من 2020، حيث كانت جائحة فيروس كورونا قد أدت إلى الحد من عمليات الإنتاج في عديد من المصانع خلال 2020.

وصعد الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز 11.9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من 2020، علما بأن وزن هذا النشاط في المؤشر "2.9 في المائة".

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 2 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 مقارنة بالشهر السابق نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 1.2 في المائة.

كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية 6 في المائة مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه. وسجل الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز انخفاضا 9.6 في المائة مع تأثير ضئيل في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بسبب وزنه المنخفض.

والرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر يقيس التغير النسبي ويعكس التطور الذي يطرأ على كميات الإنتاج من المواد والسلع، نظرا إلى اختلاف الزمان، ويسمى الزمن الذي يقيس التغير بالنسبة إليه بعام الأساس، والزمن الذي يقيس مدى التغير فيه بعام المقارنة.



وحدة التقارير الاقتصادية