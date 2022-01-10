الدولار يرتفع مع ترقب رفع أسرع لأسعار الفائدة

ارتفع الدولار أمام سلة من العملات اليوم إذ دفعت بيانات التوظيف الأحدث بعض بنوك وول ستريت إلى رفع تقديراتها بشأن السرعة التي سيرفع بها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس سعره مقابل سلة من ست عملات 0.4 % ليسجل 96.15 ويبقى بذلك قرب أعلى مستوياته في 16 شهرا والتي لامسها في أواخر نوفمبر .

وتلقى الدولار دعما من تقرير التوظيف الصادر نهاية الأسبوع الماضي، إذ أشار إلى أن سوق العمل في الولايات المتحدة كانت عند أو بالقرب من الحد الأقصى للتوظيف.

وخسر الجنيه الاسترليني 0.33 % مقابل الدولار اليوم حتى مع تراجع المخاوف من تأثير السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على الاقتصاد، وهو ما ساعده على الارتفاع إلى أعلى مستوى في عامين تقريبا مقابل اليورو.

وتعرضت العملات المشفرة لضغوط من عمليات بيع واسعة النطاق في إطار تقييم المخاطر مع بداية العام، لتتراجع بتكوين اليوم 2.7 % إلى 40736.2 دولار.