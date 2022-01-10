موديرنا: 18.4 مليار دولار قيمة طلبات لقاح كورونا خلال العام الحالي

أعلنت شركة صناعة الأدوية الأمريكية موديرنا توقيع عقود لبيع جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت 18.5 مليار دولار، إلى جانب خيارات شراء كميات إضافية بقيمة 3.5 مليار دولار.

وأضافت الشركة في بيان صدر اليوم الاثنين إن مبيعاتها خلال العام الماضي بلغت نحو 17.5 مليار دولار وهو ما يزيد قليلا عن تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء وقدرها 17 مليار دولار.

وأشارت موديرنا التي تنتج أحد اللقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا المستجد إلى أنها سلمت حوالي 807 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال العام الماضي.



وكانت الشركة قد ذكرت في وقت سابق أنها ستسلم خلال 2022 ما بين 700 و800 مليون جرعة من لقاح كورونا، في الوقت نفسه فإن عقود الشراء المسبقة للعام الحالي ارتفعت من 17 مليار دولار وفقا لما أعلنته في العام الماضي إلى 18.5 مليار دولار وفقا لبيان اليوم.