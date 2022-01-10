رغم الجائحة .. "رولز رويس" تسجل أعلى مبيعات لها منذ 117 عاما

أعلنت شركة رولز رويس لصناعة السيارات المملوكة لشركة بي ام دبليو اليوم تحقيق مبيعات قياسية خلال 2021 مدعومة بمبيعات طراز "جوست". ونقلت وكالة بي ايه ميديا البريطانية عن الشركة القول إنها قامت ببيع 5586 سيارة العام الماضي بارتفاع بنسبة 49% مقارنة بـ 2020.

وأوضحت الشركة أن هناك طلبا كبيرا على جميع الطرازات خاصة "جوست" و "كولينان". وتستمر الشركة ومقرها جودوود في ويست ساسكس في تطوير أول سيارة كهربائية "سبكتر" التي من المقرر طرحها فى الأسواق في نهاية 2023.

ووصف تورستين مولر الرئيس التنفيذي للشركة عام 2021 "بالاستثنائي" لرولز رويس. وأضاف "قمنا ببيع عدد من السيارات أعلى من أي وقت مضى في تاريخ الشركة الممتد منذ 117 عاما في ظل طلب غير مسبوق على جميع المنتجات في كل سوق عالمي". وأوضح "هذه نتائج مشجعة في الوقت الذي نستعد فيه للإطلاق التاريخي لسيارة سبكتر أول سيارة كهربائية نقوم بتصنيعها".