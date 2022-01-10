النفط يتراجع بسبب مخاوف من ارتفاع الإصابات بكورونا

تراجعت أسعار النفط بشكل أكبر اليوم نتيجة التأثير السلبي للارتفاع السريع في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي على الرغم من أن تعطل الإمدادات في قازاخستان وليبيا حد من هذا التراجع.

وهبط خام برنت 38 سنتا أو 0.46 في المئة إلى 81.37 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.43 في المئة إلى 78.56 دولار للبرميل بحسب رويترز.

وارتفع التوظيف في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع في ديسمبر وسط نقص في العمال، ويمكن أن تظل الزيادة في التوظيف متواضعة على المدى القريب في الوقت الذي يؤدي فيه تزايد إصابات كوفيد-19 إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.

وطبقا لإحصاء تم تسجيل أكثر من 304.87 مليون إصابة بفيروس كورونا وخمسة ملايين و834506 وفيات على مستوى العالم.