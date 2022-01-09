خلال 2021 .. توثيق 40 ألف صك مسجد وجامع في المملكة

وثقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوكالة شؤون المساجد 40 ألف صك مسجد وجامع بالنظام الآلي وذلك خلال 2021 كما تم استخراج صكوك إلكترونية حسب التوزيع الجغرافي لكل فرع والانتهاء من فرز 11 ألف صك من صكوك المساجد الموجودة لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة.

وبين التقرير أن عدد المساجد التي أغلقت مؤقتا بسبب الجائحة والتي يعاد افتتاحها بعد مضي 24 ساعة بلغ (3,027) مسجدا من خلال المتابعة اليومية كما بلغ عدد الجولات الرقابية الأسبوعية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية (21,700) جولة أسبوعيا. إضافة إلى تهيئة (6,000) مسجد مساند في مناطق المملكة لإقامة صلاة الجمعة فيها مؤقتا خلال الجائحة.

وأوضح التقرير أنه تم طباعة (292.000) بنر إرشادي وتوعوي بعدد من اللغات لتوعية المصلين وتوظيف (6,000) آلاف مراقب ومراقبة وإمام ومؤذن وفق الخطة الوطنية للتوظيف في المرحلة الأولى.

وعملت على إعداد مشروع أتمتة خدمات المساجد والتحديث الإلكتروني لبيانات منسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد، وإعداد الضوابط الخاصة بتسمية المساجد والجوامع.

وتأتي هذه الجهود التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة بهدف الرقي بالخدمات المقدمة للمصلين وتأهيل منسوبي المساجد علميا وشرعيا ورفع كفاءة الأئمة والخطباء وتحسين مستويات أدائهم تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية 2030.