مع ازدهار عالم الصناديق المتداولة في البورصة تزداد المخاطر أيضا

في النص الأصلي لستيفن سبيلبرج، يوبخ صانع نظرية الفوضى الذي يؤديه جيف جولدبلوم حماقة مؤسس المتنزه في إعادة إحياء الديناصورات من خلال ملاحظة، "كان علماؤك منشغلين جدا بما إذا كان بإمكانهم ذلك أم لا، ولم يتوقفوا عن التفكير فيما إذا كان ينبغي لهم ذلك". يجب أن تأخذ صناعة الصناديق المتداولة في البورصة درسا.هذا وقت حافل للصناديق المتداولة في البورصة. تجاوز إجمالي التدفقات الوافدة العام الماضي تريليون دولار للمرة الأولى. إلى جانب ازدهار الأسواق المالية، فإن هذا يعني أن صناعة الصناديق المتداولة في البورصة على وشك تجاوز عشرة تريليونات دولار من الأصول الخاضعة لعلامة الإدارة.الصناعة تتوسع أيضا. استحوذت الصناديق المتداولة في البورصة على نحو 244 مليار دولار في 2021 - وهو رقم قياسي جديد وثالث أكثر من 200 مليار دولار سنويا على التوالي. يتبنى عديد من مجموعات الاستثمار التقليدية أيضا هيكل مؤسسة التدريب الأوروبية للاستراتيجيات النشطة، ما يؤكد كيف تجاوزت نشأتها كأداة سلبية.ومع ذلك، كما هو الحال في كثير من الأحيان في سجلات الابتكار المالي، يمكن أخذ فكرة رائعة إلى أقصى الحدود. لو وسعنا نطاق استعارة "جوراسيك بارك"، فقد تجاوزت صناعة الصناديق المتداولة في البورصة استنساخ "ترايسيراتوبس"، وصنعت الآن التيرانوصورات لبعض الوقت.هذه ليست ظاهرة جديدة. تم إطلاق أول الصناديق المتداولة في البورصة "ذات الرافعة المالية" و"المعكوسة" - التي تستخدم المشتقات لعودة عائدات مؤشر أساس، أو تقدم الأداء المعاكس لها - لأول مرة في 2006. الصناديق المتداولة في البورصة "الموضوعية" المخصصة لمجالات متخصصة مثل رعاية الحيوانات الأليفة أو الأمن السيبراني انتشرت لأكثر من عقد من الزمان. لكنها ظاهرة تنمو الآن وتتطور بسرعة، حيث تختبر الصناعة إلى أقصى حد ما يمكن دفعه إلى هيكل الصناديق المتداولة وبيعه للمستثمرين.أثبت عديد من الأشخاص الأكثر خطورة أو احتيالا أنهم يتمتعون بشعبية كبيرة في هوس تجارة التجزئة الأخيرة. تضاعفت الأصول الخاضعة لإدارة الصناديق المتداولة في البورصة ذات الرافعة المالية والمعكوسة خلال العامين الماضيين لتصل إلى 180 مليار دولار، وفقا لـ"مورنينج ستار". تضاعفت أصول الصناديق المتداولة في البورصة الموضوعية خمس مرات تقريبا لتصل إلى 227 مليار دولار.ومع ذلك، حتى المجموعة الحالية من الصناديق الموضوعية ذات الرافعة المالية والمعكوسة أو الغريبة ببساطة قد تفوق عليها بعض الداخلين الجدد ونهجهم السري على نحو متزايد. قفز عدد الصناديق المتداولة في البورصة على مستوى العالم بمقدار 710 في العام الماضي، وفقا لبيانات لـ"مورنينج ستار"، وبصراحة، عديد منها غير عادي.هناك الآن إصدارات ذات رافعة مالية وعكسية من الصناديق المتداولة في البورصة التابعة لشركة آرك إنفست أو أسهم شركة وارين بافيت بيركشير هاثاواي، الإصدارات ذات الرافعة المالية الخماسية التي تتبع مؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز 500 - حتى عقود البيتكوين الآجلة والصناديق المتداولة في البورصة غير القابلة للاستبدال، على الرغم من الطبيعة غير المنظمة للأسواق الأساسية.وقالت "ليفرج شيرز"، وهي أحد المزودين الذين ينتجون هذه المنتجات، في بيان إنها "ملتزمة بتثقيف المستثمرين"، لكنها جادلت في أنها تلبي حاجة ما. "المستثمرون المعاصرون مختلفون تماما عن المستثمرين في الماضي، التقلب بالنسبة لهم ليس بالضبط مصدر خوف، ولكنه فرصة".بعض هذه المنتجات عبارة عن المذكرات المتداولة في البورصة بالمعنى الدقيق للكلمة، وبعبارة أخرى أوراق مالية اصطناعية شبيهة بالديون وليست صناديق تقليدية. الصناديق المتداولة في البورصة، والمذكرات المتداولة في البورصة، والسلع المتداولة في البورصة تعرف مجتمعة بالمنتجات المتداولة في البورصة ETPs. لكن الخلط المربك من الاختصارات المتشابهة يعني أن عديدا من المستثمرين يطلقون على كل شيء اسم "الصناديق المتداولة في البورصة".تكمن المشكلة في أن عديدا من هذه الصناديق هي في أحسن الأحوال صرعات عديمة الفائدة مصممة في المقام الأول لاستخراج الرسوم من المستثمرين، وليس تلبية حاجة فعلية. في كثير من الأحيان، من المحتمل أن تكون خطرة على الصحة المالية لمن يشترونها، وفي أسوأ الأحوال يمكن القول على صحة الأسواق المالية الأوسع.يمنح البعض المستثمرين العاديين وصولا سهلا إلى المشتقات واستراتيجيات التداول المعقدة التي قد لا يكونون مجهزين لفهمها. في بعض الحالات، سيتم منع المستثمرين الأفراد من قبل المنظمين من استخدام الاستراتيجيات مباشرة دون الصناديق المتداولة في البورصة.خذ مجموعة الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بمؤشر تقلب فيكس الذي أسهم في تصحيح سوق الأسهم العنيف في 2018. على مدار العقد الماضي، استحوذت 19 من هذه المركبات التي تتبعها "مورنينج ستار" حاليا على 11 مليار دولار من أموال المستثمرين. في الوقت الحالي، لم يتبق سوى 2.4 مليار دولار.وهذا يعني أن المستثمرين قد يستردون مزيدا من أموالهم المستثمرة في مخطط بونزي لبرنارد مادوف مقارنة بالنظام الآيكولوجي للصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بـ"فيكس".لأعوام حتى الآن، انتقد نقاد الصناديق المتداولة في البورصة منتجات الدخل الثابت للصناعة، بحجة أنها كانت خطرة بسبب عدم التوافق بين قابليتها للتداول الفوري والبيع والشراء العرضي فقط للسندات الأساسية. ومع ذلك، يمكن القول إن المخاطر الحقيقية تكمن في الصناديق المتداولة في البورصة المعقدة والمكلفة والقائمة على المشتقات التي تعد عن مستخرجات رسوم مقنعة يتم بيعها للمستثمرين الأفراد أو المتداولين اليوميين الباحثين عن الإثارة.