المغرب يجيز عقار "مولنوبيرافير" الذي تنتجه شركة ميرك لعلاج كوفيد

قالت مديرة الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية بشرى مداح في تصريح لوكالة الأنباء المغربية اليوم الجمعة إن بلادها أجازت الاستخدام الطارئ لعقار مولنوبيرافير الذي تنتجه شركة ميرك لعلاج كوفيد-19.

وسجلت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة 6428 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 6050 أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 990057.

كما سجلت 13 وفاة جديدة، مقارنة مع 11 حالة أمس، ليرتفع عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 إلى 14896 حالة.