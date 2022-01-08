توقعات بأمطار رعدية جنوب وغرب المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية قد تكون رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزئيين الشمالي والأوسط ومتر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.