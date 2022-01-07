خطط هولندية بتعزيز إنتاج الغاز توقف ارتفاع الأسعار في أوروبا

توقف ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بعدما أعلنت هولندا أنها سوف تعزز الإنتاج في أكبر حقولها العام الجاري.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا الإعلان أوقف فترة من ارتفاع الأسعار أكثر من الثلث الأسبوع الجاري، الذي وصل إلى مئة يورو لكل ميجاوات/الساعة، اليوم.

وهذا يخفف الأوضاع في سوق مازالت العقود الأساسية فيه أعلى 3 مرات تقريبا مما كانت عليه قبل 6 أشهر، فيما تستمر روسيا في تقييد عمليات التدفق لأوروبا.

وربما يصل إجمالي الإنتاج من حقل جرونينجين الهولندي إلى 7.6 مليار متر مكعب في الـ12 شهرا التي تنتهي في سبتمبر، بارتفاع من توقعات سابقة بإنتاج 3.9 مليار متر مكعب، بحسب بيانات من الشبكة المشغلة جاسوني. ولم تتغير العقود الآجلة للغاز الأوروبي كثيرا حيث سجلت 96.44 يورو ميجاوات/ساعة حتى 1033 صباحا في أمستردام بعدما ارتفعت في وقت سابق بنسبة 6.7 في المائة .