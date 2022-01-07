أسهم أوروبا تتراجع قبل بيانات مهمة من منطقة اليورو وأمريكا و"دويتشه بنك" يقفز 2.7%

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم، مع ترقب المستثمرين الحذرين لبيانات وظائف أمريكية والتضخم في منطقة اليورو بحثا عن مؤشرات بشأن وتيرة تشديد بنوك مركزية كبيرة للسياسات النقدية.

وبحلول الساعة 0819 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة. وواجه قطاعا الكيماويات والسفر ضغوطا وانخفضا لثاني جلسة على التوالي.

وتتجه كافة الأنظار إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو التي تُعلن في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش وبيانات الوظائف الأمريكية التي تصدر في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، بعد مؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي على تشديد السياسة النقدية أدت لاضطراب أسواق الأسهم هذا الأسبوع.

وبحسب "رويترز"، قفز سهم دويتشه بنك 2.7 في المائة إلى أعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر. وقال مدير العمليات المالية في البنك الألماني لصحيفة هاندلسبلات خلال مقابلة إن الشركة واثقة من تحقيق هدف الأرباح هذا العام.

وارتفع سهم إس.تي ميكروإلكترونكس الفرنسية الإيطالية 3.7 في المائة ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعدما جاءت بيانات أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي أعلى بقليل من المتوقعات المعلنة في نهاية أكتوبر وسط أزمة إمدادات عالمية.