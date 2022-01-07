بيتكوين تنخفض لأدنى مستوى منذ سبتمبر.. 41 ألف دولار

انخفضت عملة بتكوين اليوم الجمعة بأكثر من خمسة بالمئة لتبلغ أدنى مستوى لها منذ نهاية سبتمبر أيلول، إذ تراجعت إلى أقل من 41 ألف دولار في ظل موجة بيع أوسع نطاقا للعملات المشفرة.

وانخفضت بتكوين 3.7 بالمئة في آخر تداول لها بعدما لامست 40938 دولارا، وهو أقل مستوياتها منذ 29 سبتمبر أيلول.

وفقدت أكبر عملة مشفرة في العالم أكثر من 40 بالمئة من قيمتها منذ بلوغها ارتفاعا قياسيا عند 69 ألف دولار في نوفمبر تشرين الثاني. وتضررت بتكوين هذا الأسبوع في أعقاب انقطاع خدمة الإنترنت في قازاخستان بسبب موجة احتجاجات متصاعدة، الأمر الذي أثر سلبا على تعدين العملات المشفرة سريع النمو في البلاد.

كما واجهت بتكوين ضغوطا بعد إعلان وقائع أحدث اجتماع للبنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء، والذي يتجه على ما يبدو إلى المزيد من التشديد للسياسة النقدية مما قوض شهية المستثمرين للأصول المحفوفة بالمخاطر.

وانخفضت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، بنحو 8.6 بالمئة إلى 3114 دولارا، وهو أقل مستوياتها منذ أول أكتوبر تشرين الأول.