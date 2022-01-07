"نيويورك تايمز" تشتري موقع "ذا أثليتك" الرياضي مقابل 550 مليون دولار

قالت شركة "نيويورك تايمز" الأمريكية يوم الخميس إنها اتفقت على شراء "ذا أثليتك"-موقع إعلامي رياضي قائم على الاشتراك- مقابل 550 مليون دولار نقدا. ومن المتوقع اتمام الإستحواذ خلال الربع الأول من العام الجاري. ويوفر موقع "ذا أثليتك" تغطية وطنية ومحلية لأكثر من 200 ناد وفريق رياضي في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. وتأسس الموقع في كانون الثاني/يناير 2016 على يد أليكس ماذر وأدم هانزمان. وبحلول كانون الأول 2021، بلغ عدد المشتركين في الموقع 1.2 مليون مشترك. وقالت مريديث كوبيت ليفين الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيويورك تايمز إن "الاستحواذ على ذا أثليتك يضعنا في موقع الريادة العالمية في الصحافة الرياضية كما يوفر للمتحدثين باللغة الانجليزية في جميع أنحاء العالم سببا آخر للتوجه إلى شركة تايمز لتلبية احتياجاتهم من الإخبار اليومية والحياتية".