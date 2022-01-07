مبيعات ربع سنوية قياسية لسامسونج بدعم قطاع أشباه المواصلات

ذكرت شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية بأنها من المرجح أن تحقق مبيعات ربع سنوية قياسية خلال الربع الرابع من العام الماضي، مدعومة بأداء قوي في مجال أشباه الموصلات. وتوقعت الشركة أن تصل المبيعات إلى 63 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2021،

بزيادة 23.5 % عن العام السابق.

وفي حال تأكدت الأرقام المؤقتة، ستكون المبيعات هي الأكبر على الإطلاق لأكبر شركة مصنعة لشرائح الذاكرة والهواتف الذكية في العالم، في أعقاب أعلى مستوى ربع سنوي سابق في الأشهر الثلاثة السابقة.

