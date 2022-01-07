البرازيل تسجل أعلى زيادة يومية لإصابات كورونا منذ سبتمبر

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الخميس تسجيل 35826 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية منذ سبتمبر أيلول، و128 وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البرازيل منذ بداية الجائحة إلى 22 مليونا و386930 في حين ارتفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 619641، بحسب بيانات الوزارة.

ووفقا لحسابات رويترز فإن البرازيل تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد وفيات كوفيد-19 بعد الولايات المتحدة وروسيا.