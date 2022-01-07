الخطوط القطرية تطلب 618 مليون دولار تعويضا من إيرباص بسبب عيوب في أسطح الطائرات

أظهرت وثيقة قضائية اليوم الخميس أن شركة الخطوط الجوية القطرية تطالب بتعويض 618 مليون دولار من شركة إيرباص لصناعة الطائرات بسبب عيوب في أسطح الطائرات إيه 350، فيما يسلط الضوء على نزاع تجاري متصاعد تصل تكلفته إلى أربعة ملايين دولار يوميا.

وتطلب شركة الطيران الخليجية أيضا من المحكمة في بريطانيا أن تأمر إيرباص التي تتخذ من فرنسا مقرا بعدم تسليم المزيد من الطائرات حتى يتم إصلاح ما تصفه بأنه عيب في التصميم.

ودخلت الشركتان في خلاف منذ شهور حول أضرار من بينها عيوب في الطلاء وتشقق إطارات النوافذ وتآكل في طبقة تحت السطح للحماية من الصواعق.

وتقول شركة الطيران إن الهيئة التنظيمية في قطر أمرتها بوقف تحليق 21 من أصل 53 طائرة إيه 350 مع بدء ظهور المشاكل، مما أطلق شرارة نزاع مرير مع شركة إيرباص التي أقرت بوجود مشاكل فنية لكنها تقول إنه لا توجد مشكلة تتعلق بالسلامة.

وكشفت الوثيقة عن التفاصيل المالية والفنية المرتبطة بالخلاف القانوني النادر الذي ستنظره دائرة‭‭‭ ‬‬‬تابعة للمحكمة العليا في لندن حيث رفعت الخطوط الجوية القطرية الدعوى القضائية ضد إيرباص في ديسمبر كانون الأول.

وتطالب شركة الطيران بتعويض قدره 618 مليون دولار من إيرباص عن إيقاف استخدام الطائرات المتضررة، بالإضافة إلى تعويض إضافي أربعة ملايين دولار عن كل يوم تتوقف فيه عن تشغيل الطائرات الإحدى والعشرين من هذا الطراز.

وتشمل المطالبات تعويضا بقيمة 76 مليون دولار يتعلق بطائرة واحدة فقط عمرها خمس سنوات كان من المقرر إعادة طلائها بمواد دعائية خاصة ببطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر هذا العام.

وقالت مصادر في صناعة الطيران إن الطائرة متوقفة في فرنسا منذ عام وتحتاج إلى 980 رقعة إصلاح بعد أن كشفت عملية إعادة الطلاء الملغاة عن فجوات في طبقة الحماية من الصواعق.

وتقول الشركة القطرية وهي أكبر عميل للطائرة الأوروبية إن إيرباص فشلت في تقديم تحليل شامل يوضح الأسباب الجذرية للمشكلة.

والطائرات من هذا الطراز مزودة بشبكة نحاسية أسفل الطلاء لمنع الصواعق- التي تضرب الطائرات ​​مرة واحدة في السنة في المتوسط- من إلحاق الضرر بجسم الطائرة المصنوع من الكربون.

* انهيار في العلاقات

قالت إيرباص إنها أدركت السبب و"ستنكر" مزاعم الشركة أمام المحكمة. كما اتهمت شركة الطيران بمحاولة تصوير المشاكل على نحو خاطئ على أنها تتعلق بالسلامة.

وقال متحدث باسم إيرباص إن "إيرباص تؤكد عدم وجود مشكلة فيما يتعلق بصلاحية الطيران"، مضيفا أن هذه وجهة نظر مؤكدة من جانب الجهات التنظيمية الأوروبية.

وأغلقت أسهم شركة صناعة الطائرات الأوروبية على انخفاض 1.5 بالمئة.

ولم يصدر تعقيب فوري من الخطوط الجوية القطرية التي طلبت شراء 80 طائرة من هذا الطراز إجمالا.

ولطالما اشتهرت شركة الطيران الخليجية بكثرة مطالبها، ورفضت في السابق تسلم طائرات لأسباب تتعلق بالجودة.

لكن الشكوى المؤلفة من 30 صفحة توضح تفاصيل انهيار غير عادي في العلاقات بين اثنين من أقوى اللاعبين في صناعة الطيران.

واتسعت هوة الخلاف في نوفمبر تشرين الثاني عندما كشف تحقيق أجرته رويترز أن خمس شركات طيران أخرى على الأقل اكتشفت عيوبا في سطح الطائرات، مما دفع إيرباص إلى تشكيل فريق عمل داخلي واستكشاف تصميم جديد مضاد للصواعق لطائرات إيه 350 المستقبلية.

وقطر هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي أوقفت تحليق بعض الطائرات.

وتذكر الشكوى بالتفصيل كيف سحبت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر الموافقة على صلاحية طائرات منفردة من طراز إيه 350 في سلسلة خطابات من يونيو حزيران 2021.

وتقول إن الهيئة أبلغت شركة الطيران بأن التلف في الطائرات أمر مثير للقلق. وعبرت الهيئة أيضا عن قلق شديد إزاء تعريض السلامة للخطر بسبب عدم وجود تحليل أو علاج دائم للأمر.

وهذا أول دليل على موقف الهيئة التنظيمية القطرية التي لم تصدر تعليقا علنيا. وعلى النقيض منها قالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي إنها لم تجد دليلا بعد على وجود مشاكل في صلاحية الطائرة للطيران.

وشككت إيرباص فيما يبدو في استقلال الهيئة العامة للطيران المدني عن شرطة الطيران المملوكة للدولة، إذ قالت إن قرار الزج بالسلامة في مسألة فنية يعرض بروتوكولات السلامة العالمية للخطر.

وشدد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية في نوفمبر تشرين الثاني على أن الهيئة تقود قرارات السلامة وإن الخلاف ألحق ضررا بالغا بالعمليات.

وبدأت شركة الطيران إعادة طائرات إيه 380 من التقاعد استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم.