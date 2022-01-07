مؤشرات وول ستريت تنهي جلسة متقلبة بتراجعات محدودة

أنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 جلسة متقلبة دون تغير يذكر اليوم، مدعوما بارتفاع الأسهم المالية ضمن قطاعات أخرى بعد يوم من عمليات بيع واسعة بالسوق على خلفية مؤشرات في محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي على الإسراع برفع الفائدة.

وجاءت البنوك ضمن الأفضل أداء بين المؤسسات المالية، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للبنوك مستفيدا من ملامسة عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ أبريل 2021 ويمكن أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى ارتفاع هوامش الربح للبنوك وغيرها من المؤسسات المالية.

وقفزت أسهم ميتا بلاتفورمس لتقدم أكبر دعم لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500، بحسب البيانات 3.77 نقطة أو 0.09 % ليغلق عند 4696.25 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 15.54 نقطة أو 0.12 % إلى 15084.64 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 170.72 نقطة أو 0.47 % إلى 36236.39 نقطة.