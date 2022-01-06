العجز التجاري الأمريكي يقفز 19.4% في نوفمبر بفعل ارتفاع قياسي لواردات السلع

اتسع العجز التجاري الأمريكي بشكل حاد في نوفمبر مع زيادة واردات السلع إلى مستوى قياسي، مما يشير إلى أن التجارة ظلت على الأرجح تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في الربع الرابع.

وقالت وزارة التجارة اليوم إن العجز التجاري قفز 19.4 % إلى 80.2 مليار دولار في نوفمبر. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع عجزا 77.1 مليار دولار بحسب رويترز.

وقفزت واردات السلع 5.1 % إلى 254.9 مليار دولار، فيما يرجع على الأرجح إلى انخفاض التكدس في الموانئ. وزاد إجمالي الواردات 4.6 % إلى 304.4 مليار دولار.

وجاء ارتفاع الواردات بمختلف أنواعها بقيادة الإمدادات والمواد الصناعية. كما زادت السلع الاستهلاكية بقوة برفقة واردات المركبات وقطع الغيار والمحركات.

وتراجعت صادرات السلع 1.8 % إلى 155.9 مليار دولار. وجاء هذا الانخفاض بسبب هبوط السلع الرأسمالية وكذلك الإمدادات والمواد الصناعية. لكن صادرات الخدمات ارتفعت بقيادة قطاعي السفر والنقل. وبشكل عام، زادت الصادرات 0.2 % إلى 224.2 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني.

