الجيش السويسري يحظر الواتس اب ويلجأ لتطبيقات المراسلة المحلية

حظر الجيش السويسري استخدام تطبيقات المراسلة الفورية مثل واتساب وسيغنال وتيليغرام أثناء الخدمة، مفضّلاً اللجوء إلى تطبيقات محلية. وذكرت صحيفة سويسرية ناطقة بالألمانية أنّ الجيش السويسري بعث في نهاية شهر ديسمبر رسالة إلى القادة ورؤساء الأركان جميعهم، يطلب فيها اعتماد تطبيق "ثريما" السويسري للمراسلة، والامتناع عن استخدام تطبيقات أخرى للتواصل عبر الهواتف الخاصة خلال ساعات الخدمة بحسب الفرنسية.

وقال الناطق باسم الجيش دانيال ريست أنّ هذه التوصية تنطبق "على الجميع"، ومنهم المجنّدون الذين يؤدون خدمتهم العسكرية للمرة الأولى وأولئك العائدون للمشاركة بما يُسمّى دورات تدريبية، إذ يجب على من يؤدّي خدمة عسكرية في سويسرا أن يجري تدريبات عسكرية منتظمة.

وأوضح ريست أنّ مسألة استخدام تطبيقات المراسلة في الخدمة طُرحت خلال عمليات نُفّذت في جائحة كوفيد-19 لدعم المستشفيات وبرنامج التطعيم الذي يمكن دعوة المجنّدين للمشاركة فيه.

وسبق أن اعتُمد تطبيق "ثريما" المحلّي في الإدارات العامة السويسرية، واعتُبر استخدامه أكثر أماناً لجهة حماية البيانات، إذ تخضع أنظمة تطبيقات المراسلة الأخرى مثل واتساب لقانون "كلاود أكت" الأميركي الذي يتيح للقضاة الأميركيين طلب الوصول إلى البيانات التي يحتفظ بها المشغلون الأميركيون، حتى لو كانت مسجّلة على خوادم خارج الولايات المتحدة.

