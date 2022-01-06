ديون التشيك تصل لأعلى مستوى في تاريخها وتتجاوز 2.4 تريليون كرونة

ذكرت وزارة المالية في التشيك، اليوم ، أن الدين الحكومي ارتفع إلى معدل قياسي بلغ 2.47 تريليون كرونة العام الماضي. وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. وكان الدين الحكومي وصل في 2020 إلى 2.05 تريليون كرونة.

وذكرت إذاعة راديو براغ إنترناشونال في موقعها الإلكتروني أن الزيادة ترجع في الأساس إلى إصدار الوزارة سندات لتغطية العجز في الموازنة العام الماضي والاستفادة من الظروف المواتية في الأسواق المالية للتمويل المسبق للسداد المقرر للديون.

ويتألف الدين الوطني من الديون الحكومية، وهي ناتجة عن تراكم في عجز الموازنة العامة. ويتم تمويله من خلال إصدار أذون خزانة وسندات حكومية وقروض مباشرة أو قروض من بنك الاستثمار الأوروبي.