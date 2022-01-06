ألمانيا: معدل التضخم في 2021 يصل إلى أعلى مستوى له منذ 29 عام

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا اليوم أن معدل التضخم في البلاد وصل في 2021 إلى أعلى مستوى له منذ عام 1993 بسبب الارتفاع في أسعار الطاقة.

وذكر المكتب أن أسعار المستهلكين في العام المنصرم ارتفعت بنسبة 1ر3% مقارنة بعام .2020 كانت آخر مرة يتجاوز فيها معدل التضخم هذا المستوى في عام 1994 عندما وصل إلى 5ر4%.

تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في ألمانيا وصل في عام كورونا (2020) إلى 0.5 % بحسب الألمانية

يذكر أن ارتفاع التضخم من شأنه أن يضعف القوة الشرائية للمستهلكين لتراجع عدد السلع التي يمكن لليورو شراؤها في هذه الحالة، ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الارتفاع يؤثر بشكل قوي على نحو خاص على الأسر الفقيرة التي يتعين عليها في هذه الحالة أن تنفق جزءا كبيرا من دخلها على سلع ضرورية للحياة مثل السكن والمواد الغذائية.