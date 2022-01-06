15 مليار ريال حجم الاستثمار في الصناعات التحويلية السعودية

تجاوز حجم الاستثمار في صناعة المنتجات التحويلية في السعودية 15 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2021 مشكلا 1.13 % من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي في حين وصل عدد المصانع المتخصصة بالصناعات التحويلية في المملكة إلى 230 مصنعا.

وأوضح تقرير للمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أن هذه المصانع المتخصصة بالصناعات التحويلية تسهم في توفير 10 آلاف وظيفة في مختلف المجالات الفنية والميكانيكية والإشرافية استحوذت فيها الكوادر الوطنية على 27% منها فيما تعد الصناعة التحويلية نشاطا قائما على معالجة المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر.

وأشار إلى أن الصناعات التحويلية في المملكة تشمل نطاقا واسعا من المنتجات من بينها الحلي والمجوهرات وأدوات وأجهزة الطب والجراحة وطب الأسنان والطب البيطري والعدسات اللاصقة وحزم الألياف البصرية إضافة إلى الدراجات والدمى والأراجيح ومنصات ألعاب الرماية والعديد من المنتجات المستخدمة في الحياة اليومية أو التي تدخل في عملية تصنيع كثير من المنتجات ذات الأهمية.

ووفقا للتقرير شكل عدد المصانع المتخصصة في إنتاج الحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة النسبة العظمى من المصانع المتخصصة بالصناعات التحويلية بنهاية سبتمبر الماضي تليها صناعة بعض المنتجات الجاهزة مثل تفصيل الألبسة ثم الأدوات والأجهزة الطبية.

وذكر التقرير أن حجم الصادرات لنشاط الصناعات التحويلية يتجاوز 436 مليون ريال. لافتا الانتباه إلى أبرز الدول المستقبلة لصناعات المملكة التحويلية وهي أمريكا وبلجيكا والسودان والإمارات والكويت ومصر والبحرين فيما تتصدر قائمة المنتجات التحويلية التي تصدر إلى خارج المملكة السبائك الذهبية وأطقم الألبسة وخاصة تلك المستخدمة للعمليات الجراحية وفرش الأسنان.