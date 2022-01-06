وزير الصحة في الكويت يصاب بكورونا

قالت وزارة الصحة الكويتية اليوم في بيان إن التحاليل أثبتت إصابة خالد السعيد وزير الصحة بكوفيد 19. وقالت إن المسحة أجريت "بشكل روتيني" على الوزير صباح اليوم. مشيرة إلى أنه يطبق بروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية ويمارس مهامه عن بعد.

وشهدت حالات الإصابة بالفيروس زيادة كبيرة خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة وسجلت الكويت 2413 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية مقابل 20 حالة فقط في التاسع من ديسمبر. لكن رغم هذا هناك 11 حالة فقط في العناية المركزة و 53 حالة فقط في أجنحة كوفيد 19، بينما معدلات الوفيات تكاد تكون معدومة.