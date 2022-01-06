أسهم أوروبا تنخفض 1% بعد مؤشرات بتشديد السياسة النقدية الأمريكية

تراجعت الأسهم الأوروبية أكثر من 1 في المائة اليوم بعد مؤشرات من محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على الاتجاه لتشديد السياسة النقدية، الأمر الذي أضعف معنويات المستثمرين في أنحاء العالم‭‭ ‬‬وأدى لاضطراب أسهم التكنولوجيا.

وبحلول الساعة 0817 بتوقيت جرينتش تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 في المائة ليخسر كافة المكاسب التي سجلها منذ بداية العام والتي سجل بها مستوى قياسيا.

وبحسب "رويترز"، كشف محضر اجتماع المركزي الأمريكي أمس الأربعاء أن محدودية سوق العمل وارتفاع معدل التضخم الأساسي قد يستدعيان رفع سعر الفائدة قبل الوقت المتوقع والبدء في خفض الحيازات الكلية للأصول.

وتراجعت كافة القطاعات الأوروبية وكان قطاعا التكنولوجيا والإعلام ضمن الأعلى خسارة في المعاملات المبكرة، وانخفض كلاهما بأكثر من 2 في المائة.