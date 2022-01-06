بسبب تشديد السياسة النقدية .. كوريا الجنوبية تقود تراجع السندات الآسيوية

قادت السندات الحكومية الكورية الجنوبية مسيرة التراجع لأغلب السندات الآسيوية اليوم في أعقاب الكشف عن الموقف المتشدد للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الكوري الجنوبي خلال اجتماع الشهر الماضي.

وبحسب "بلومبيرج" شهدت السندات الكورية الجنوبية عمليات بيع كثيفة اليوم بعد نشر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك والذي أشار إلى مناقشة أعضاء اللجنة لخطط تشديد السياسة النقدية. وارتفاع العائد على السندات العشرية لكوريا الجنوبية 9 نقاط أساس اليوم. وارتفع العائد على السندات الماليزية بمقدار 3 نقاط أساس.

في الوقت نفسه زاد الطلب على السندات التي طرحتها ماليزيا اليوم وتستحق السداد عام 2026 حيث بلغ معدل التغطية 2.33 مرة من حجم الطرح وهو ما يزيد على معدل التغطية للطرح السابق الذي تم في 21 أكتوبر الماضي وسجل معدل تغطية قدره 2.04 مرة.

وارتفع العائد على السندات العشرية لكوريا الجنوبية بمقدار 9 نقاط أساس إلى 2.47% وللصين بمقدار 1.1 نقطة أساس إلى 2.82% ولماليزيا بمقدار 3.4 نقطة إلى 3.67% وتايلاند 1.8 نقطة إلى 2% والهند 3.4 نقطة إلى 6.54% وتايوان 1.7 نقطة أساس إلى 0.8% في حين تراجع العائد على السندات الإندونيسية بمقدار 9.1 نقطة إلى 6.34%.