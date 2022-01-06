النفط يهبط من ذروة شهر بفعل خطط أوبك+ وقفزة في مخزونات الوقود الأمريكية

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر مع تمسك المنتجين في أوبك+ بخطة زيادة الإنتاج وقفزة في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة وسط تراجع للطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 87 سنتا، بما يعادل 1.08 بالمئة، إلى 79.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0154 بتوقيت جرينتش. وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 77.23 دولار للبرميل.

وكانت عقود الخامين قد ارتفعت أمس الأربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني.

اتفقت أوبك+، المجموعة التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، يوم الثلاثاء على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا أخرى في فبراير شباط، وهو ما تفعله كل شهر منذ أغسطس آب.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات البنزين بأكثر من عشرة ملايين برميل، في أكبر زيادة أسبوعية منذ أبريل نيسان 2020، وذلك مع استقرار إنتاج مصافي التكرير وتراجع في الطلب على الوقود.

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أن صانعي السياسة بالبنك المركزي ربما يضطرون لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من توقعات الأسواق، وهو ما أدى لضغوط إضافية على أسعار النفط.