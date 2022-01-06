أوروبا تصعد موقفها ضد غير الملقحين .. ماكرون: سنضيق الخناق عليهم

فيما يستمر المتحور أوميكرون الانتشار في أرجاء العالم، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتصعيد موقف أوروبا تجاه غير الحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا، قائلا إنه يريد «مضايقة» هؤلاء الأشخاص وتضييق الخناق عليهم.وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان»: «سنواصل هذا، حتى النهاية ... هذه هي الاستراتيجية».ووفقا لوكالة «بلومبيرج» للأنباء، أضاف ماكرون أن هذا يعني «الحد قدر الإمكان من مشاركتهم في أنشطة الحياة الاجتماعية».يذكر أن الإجراءات المستهدفة قيد التنفيذ بالفعل في عدد من البلدان، حيث يواجه غير الحاصلين على اللقاحات قيودا عند الرغبة في دخول المطاعم والمشاركة في الأنشطة اليومية الأخرى.وجرى تعزيز حملة التطعيم ضد كورونا منذ ظهور المتحور أوميكرون، الذي أدى إلى زيادة الإصابات بمعدلات قياسية في أنحاء أوروبا.لكن تقسيم السكان بين مطعمين وغير مطعمين ثبت أنه مثير للجدل، وكانت هناك احتجاجات عديدة ضد السياسة والإجراءات التي تتخذها بعض البلدان لجعل اللقاحات إلزامية.بدوره، ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن مواطنيه التطعيم ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى توقع مزيد من الإصابات بسبب المتحور أوميكرون شديد العدوى سريع الانتشار.وقال بايدن للصحافيين قبل مؤتمر صحافي لفريقه الخاص بالتعامل مع أزمة كورونا أمس «سنرى، كما تسمعون جميعا، أن هناك ارتفاعا مستمرا في حالات الإصابة».ووصف بايدن أوميكرون بأنه «قابل للانتشار جدا»، مضيفا أنه «مختلف كثيرا عن أي شيء رأيناه من قبل»، مضيفا «لكن يمكنكم حماية أنفسكم .. ويجب أن تحموا أنفسكم، بصراحة تامة».وتابع الرئيس الأمريكي ضرورة «احصلوا على التطعيم، وعلى الجرعات المعززة. هناك الكثير من الجرعات المعززة. ارتدوا أقنعة الوجه عندما ترتادون الأماكن العامة».وأضاف بايدن «إذا حصلتم على التطعيم والجرعة المعززة، فأنتم محميون بنسبة كبيرة»، مشيرا إلى أن غير المطعمين يشغلون أسرة المستشفيات وتكتظ بهم غرف الطوارئ ووحدات العناية المركزة.يذكر أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس الفتاك في الولايات المتحدة تزايد بسرعة بالغة في الآونة الأخيرة.وفي نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بلغ عدد الإصابات المؤكدة يوميا نحو 100 ألف حالة. ووفقا للبيانات الواردة من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بلغ متوسط حالات الإصابة خلال الأسبوع الماضي نحو نصف مليون إصابة جديدة يوميا. وقالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 189109 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، في رقم قياسي يومي، وذلك ارتفاعا من 170844 في اليوم السابق.غير أن حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا انخفضت إلى 231 من 259.وسجلت إيطاليا 138276 وفاة مرتبطة بالفيروس منذ رصده في البلاد في شباط (فبراير) 2020 بينما سجلت 6.76 مليون إصابة إلى الآن.وتتوقع الحكومة الألمانية أن يصبح متحور كورونا الجديد «أوميكرون» هو السائد في ألمانيا في غضون أيام قليلة.وقال متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية «حاليا نفترض أن تكون نسبة الإصابات بأوميكرون بلغت 25 في المائة من إجمالي الحالات الجديدة في كافة أنحاء ألمانيا كافة».وأضاف المتحدث أن أوميكرون أصبح سائدا في بعض الولايات الألمانية، خاصة تلك الواقعة في شمال البلاد، وقال: «من هذا المنطلق علينا أن نفترض أنه خلال فترة قصيرة، في غضون أيام قليلة، سيصبح أوميكرون هو المتحور السائد على مستوى ألمانيا». أعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض أن عدد الذين تلقوا جرعة معززة من لقاح مضاد لكورونا بلغ حتى الآن أكثر من 40 في المائة من السكان، ما يعادل 33.4 مليون شخص. وتعد الجرعة المعززة الآن وسيلة حماية فعالة ضد متحور كورونا الجديد «أوميكرون» الأكثر عدوى. وبلغ عدد من تلقوا الجرعات المعززة أمس الأول 480 ألف شخص. وبلغ إجمالا عدد من تلقوا جرعات مضادة لكورونا أمس 610 آلاف و730 شخصا.وبحسب البيانات، تلقى حتى الآن 59.4 مليون شخص، ما يعادل 71.4 في المائة من السكان، تطعيما كاملا ضد كورونا، الذي يكون في الأغلب من جرعتين.وأوضح المعهد أن 61.78 مليون شخص، ما يعادل 74.3 في المائة من السكان، تلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا. وتسعى الحكومة الألمانية للوصول إلى نسبة 80 في المائة بحلول نهاية هذا الشهر، بعد أن حددت من قبل يوم 7 كانون الثاني (يناير) الجاري هدفا لبلوغ هذه النسبة.وبلغ إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها في ألمانيا منذ بدء حملة التطعيم قبل نحو عام حتى الآن نحو 151 مليون جرعة.وسجلت الأرجنتين أكثر من 80 ألف حالة إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات منذ بدء الجائحة.