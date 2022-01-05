مخزونات النفط الأمريكية تهبطت 2.1 مليون برميل

قالت إدارة معلومات الطاقة اليوم إن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات كل من البنزين ونواتج التقطير.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام هبطت 2.1 مليون برميل إلى 417.9 مليون على مدار الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر ، في حين كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوطا قدره 3.3 مليون برميل



وهذا الانخفاض مرتبط جزئيا بإعتبارات ضريبية في نهاية العام دفعت الشركات لخفض المخزونات، خصوصا في منطقة ساحل الخليج، لتقليل عبء الضرائب.

وارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.6 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين الأمريكية قفزت 10.1 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 232.8 مليون برميل في حين كان المحللون قد توقعوا زيادة قدرها 1.8 مليون برميل.

وهذه هي أكبر زيادة أسبوعية في مخزونات البنزين الأمريكية منذ أبريل 2020 .

وأرجع محللون الزيادة المفاجئة في مخزونات البنزين إلى استقرار إنتاج مصافي التكرير وتراجع في الطلب بسبب متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

وانخفض إجمالي الطلب على المنتجات المكررة بمقدار 2.6 مليون برميل يوميا على مدار الأسبوع الماضي إلى 19.7 مليون برميل يوميا.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 4.4 مليون برميل إلى 126.9 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن ترتفع 1.5 مليون.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفض بمقدار 500 ألف برميل يوميا إلى 3.33 مليون برميل يوميا.