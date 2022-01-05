بـ 16.4 تريليون يورو .. الألمان أكثر شعوب أوروبا ثراءً

احتلت ألمانيا المركز الأول في أوروبا من حيث حجم ثروات الأفراد في أوروبا بعد أن بلغت في 2020 نحو 16.4 تريليون يورو.

وأعلن معهد "ريدزايننج فايننشال سرفيسز" المعروف اختصارا بـ "آر إف إس" اليوم أن فرنسا احتلت المركز الثاني بـ 12.6 تريليون يورو ثم بريطانيا وإيطاليا بـ 10 تريليون يورو لكل دولة.

وأوضح معهد "آر إس إف" أن حجم الثروات في هذه الدول ارتفع بوجه عام في أول أعوام الجائحة رغم تراجع الأداء الاقتصادي. وشملت الدراسة 16 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا.

وذكر معهد "آر إس إف" أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في هذه الدول تراجع في 2020 بنسبة 6.4 % بينما ارتفعت ثروات الأفراد هناك بـ 3.9 % لتصل إلى أعلى مستوى لها بـ 69 تريليون يورو.

وقال معهد "آر إس إف" إن هذا التطور يظهر أن عدم المساواة بين الفقراء والأغنياء آخذ في الزيادة وتوقع استمرار هذا التطور وقال رئيس المعهد روبرت روتمان" من المرجح أن أصحاب الثروات أخذوا قطعة أكبر من كعكة الثروة الخاصة المتنامية".

وأظهرت الدراسة أن ألمانيا صاحبة أكبر عدد من المليونيرات في أوروبا بـ 2.9 مليون مليونير تلتها بريطانيا وفرنسا بـ 2.5 مليون مليونير لكل منهما، فيما وصلت نسبة المليونيرات قياسا إلى عدد السكان إلى ذروتها في سويسرا بـ 14.1 %.

يشار إلى أن معهد "آر إس إف" تأسس في 2016 كمركز أبحاث علمية تابع لجامعة سانت جالن والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ "إي تي إتش" ولشركة "إي واي" للاستشارات. ويهتم المعهد بنماذج الأعمال التي تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات المالية.