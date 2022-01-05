لاحتواء تراجع الليرة .. تركيا تشدد على البنوك بالإبلاغ عن أي مشتريات كبيرة للدولار

تعتزم السلطات التركية مراقبة المستثمرين الذين يشترون كميات كبيرة من العملات الأجنبية وطالبت من البنوك إثناء عملائها عن استخدام السوق الفورية في التعاملات ذات الصلة بالتحوط في مسعى لاحتواء تراجع الليرة.

ونقلت "بلومبيرج" عن مصادر طلبت عدم ذكر أسمائها أن المركزي التركي طلب من البنوك التجارية إبلاغه بأي مشتريات كبيرة للدولار قد تؤثر سلبا على السوق.

وأضافت المصادر أن المسؤولين طلبوا من البنوك أن تقترح على عملائها من الشركات الراغبة في التحوط ضد أي تدهور محتمل لليرة أن تستخدم الأسواق الآجلة على سبيل المثال. ورفض البنك المركزي التعليق.

وفقدت الليرة أكثر من 20% من قيمتها مقابل الدولار خلال الأسبوعين الماضيين بضغط من التخفيضات المتكررة والحادة لأسعار الفائدة التي دفعت التضخم إلى أعلى مستوى في عقدين.

ووفقا للوكالة فقد جرى تداول الليرة على تراجع 0.2% عند مستوى 13.4363 ليرة لكل دولار عند الساعة 12:23 بتوقيت اسطنبول. ويأتي التراجع رغم سلسلة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السلطات والتي كان من بينها قيام المركزي بتدخلات حادة.

ورغم أن مبيعات المركزي للعملة نجحت في وقف الاتجاه الهبوطي لليرة في ديسمبر فقد أدت إلى تآكل صافي احتياطيات البنك إلى 8.6 مليار دولار فقط في ديسمبر مقابل 26.4 مليار دولار في نهاية نوفمبر.