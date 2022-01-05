صرف 2 مليار ريال من إيرادات "الأراضي البيضاء" لتطوير 80 مشروعا سكنيا

كشف برنامج الأراضي البيضاء عن صرف ملياري ريال من إيرادات الرسوم لتطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات في أكثر من 80 مشروعا سكنيا في مختلف مدن المملكة من بداية البرنامج حتى نهاية 2021.

وأوضح البرنامج في بيان أن الرسوم أسهمت في تمكين أكثر من 185 ألف أسرة سعودية منذ إطلاق البرنامج من الحصول على الخيارات السكنية الملائمة لها من أراضٍ ووحدات سكنية في عدد من مدن ومناطق المملكة.

وأصدر البرنامج 8 آلاف فاتورة رسوم للأراضي البيضاء منذ إطلاقه حتى 2021 ليتجاوز إجمالي المساحات المُسجلة في البرنامج 500 مليون متر مربع موزعة في مدن الرياض وجدة ومكة والدمام.

وبيّن أن إجمالي مساحات الأراضي المطورة من قبل ملاكها التي تحت التطوير والأراضي المتداولة التي دخلت سوق المعروض العقاري 102 مليون م2 فيما بلغت المساحات المكتشفة من قبل البرنامج 155 مليون م2 تحقيقا لأهدافه بتوفير الأراضي السكنية المطورة داخل النطاق العمراني المحدد للمدن.

