وقعها وزيرا الطاقة والاتصالات .. اتفاقية تعاون بين "الطاقة المتجددة" و "العلوم والتقنية"

وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة اتفاقية لتحقيق التكامل وتسخير إمكانياتهما ومواردهما لتحقيق طموحات ومستهدفات المملكة في مجالات الطاقة الذرية والمتجددة.

ووقع الاتفاقية الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والمهندس عبدالله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بحضور الدكتور منير الدسوقي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والدكتور خالد السلطان رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وعدد من مسؤولي المدينتين.

ويأتي التكامل بين منظومة الطاقة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية خطوة مهمة لتعزيز مكانة المملكة الرائدة قائدا عالميا في مجال الطاقة الذرية والمتجددة وباعتبار المدينة تعد المعمل الوطني تأكيدا للثقة في قدرات أبناء وبنات الوطن في منظومة الطاقة وفي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على تنفيذ المشروعات والدراسات في المجالات البحثية والتقنية المتعلقة بالأمن الوطني والأمن المائي والرصد الإشعاعي وتطوير تقنياتها بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة والوصول إلى مزيج طاقة مثالي بحلول 2030.

ووفق الاتفاقية سيقوم الجانبان بالاستفادة من معهد الأبحاث ومفاعل الأبحاث ومرافقهما وكذلك وضع الخطط التشغيلية المتعلقة بها بما يخدم المشروع الوطني للطاقة الذرية. و تشمل مجالات التعاون بين الطرفين : بناء القدرات البشرية والتقنية والبحثية وتبادل الخبرات العلمية وإقامة البرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات وكذلك تجهيز المختبرات والمعامل البحثية وتطويرها وتقديم الاستشارات بما يخدم مجالات الطاقة الذرية والمتجددة بما فيها المشروع الوطني للطاقة الذرية ومشاريع الطاقة المتجددة. كما ستقوم المدينة بتطوير المحتوى والتخصصات البحثية المتعلقة بمجالات الطاقة الذرية والمتجددة وتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية لتنفيذ الأبحاث والمشروعات المشتركة بهذا المجال.