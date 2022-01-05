الموافقة على 51  طلب تركز خلال الربع الرابع من 2021 .. 80% منها عمليات استحواذ



أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن أرقام الربع الرابع من عام 2021م بخصوص طلبات التركز الاقتصادي، حيث ورد للهيئة 102 طلب خلال الربع الرابع. منها 51 طلباً صدرت فيها قرارات من الهيئة بعدم الممانعة بنسبة زيادة 34% عن الربع السابق من عام 2021م. وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، تقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة. كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.

وبحسب الهيئة، فإنها أصدرت 51 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الرابع وأصدرت قرار رفض واحد وتعاملت مع 39 طلباً من مجموع كطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لايزال هناك 11 طلباً تحت الدراسة.

وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 41 طلباً من أصل 51 طلب، أي ما يمثل 80%. بينما بلغ عدد طلبات الاندماج طلبين، أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 8 طلبات. أما قطاعياً، فتصدّرت طلبات الصناعة التحويلية الطلبات ب 12 طلب مايمثل 23.5% من إجمالي الطلبات، يليها طلبات قطاع المعلومات والاتصالات ب 10 طلبات مايمثل 19.6%من الطلبات..

وصرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، بأن الهيئة العامة للمنافسة خلال عام 2021م تلقت أكبر عدد من الطلبات في تاريخها للدراسة في عام واحد حيث بلغت نسبة زيادة عدد الطلبات في عام 2021م مايقارب ال 115% عن عام 2020م.