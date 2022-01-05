وزير النفط الكويتي: متفائلون باستمرار تعافي الاقتصاد العالمي

عبر وزير النفط الكويتي محمد الفارس اليوم الثلاثاء عن تفاؤله إزاء استمرار تعافي الاقتصاد العالمي رغم المخاوف بشأن متحور فيروس كورونا أوميكرون وذلك وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

كانت مجموعة أوبك+ اتفقت في وقت سابق اليوم على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في فبراير شباط استنادا إلى توقعاتها بأن سلالة أوميكرون سيكون لها تأثير قصير الأجل على الطلب العالمي للطاقة.

ونقلت الوكالة عن الوزير قوله إن استراتيجية أوبك+ لرفع الإنتاج ناجحة في وجه تحديات السوق.

وأوضح الوزير أن نصيب الكويت من الزيادة التي اتفقت عليها مجموعة أوبك+ يبلغ 27 ألف برميل يوميا، ليصبح إجمالي إنتاج الكويت 2.612 مليون برميل يوميا.